В поселке "Усадебный берег Фирсово" строители ловят по ведру рыбы в час

Великолепные ландшафты и река в поселке "Усадебный берег Фирсово" – это приятное дополнение к современной инфраструктуре строящегося объекта. Застройщик планирует оборудовать на берегу уютные пляжи. Здесь будущие жильцы смогут не только отдыхать и купаться всей семьей, но и рыбачить.

Факт

"Усадебный берег Фирсово" — это поселок с коммуникациями в 15 минутах езды от Барнаула. Здесь открываются прекрасные перспективы для развития — в таком чудесном месте с великолепной природой можно будет организовать велосипедные дорожки, пляж, мангалы и беседки у реки. При совместном подходе к делу людей одного круга и достатка это не составит труда. Поселок "Усадебный берег Фирсово" — идеальное место для комфортной и размеренной жизни вдали от суеты большого города!

Компания-застройщик — ООО "Уютный берег"