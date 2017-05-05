Недвижимость

В поселке "Усадебный берег Фирсово" строители ловят по ведру рыбы в час

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Сегодня, 16:53.
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Строительство поселка "Усадебный берег Фирсово" под Барнаулом идет умеренными темпами. Работы на объекте не останавливались даже зимой. Сейчас в ожидании стройматериалов работники не покидают участков и... рыбачат на берегу реки Лосиха, рядом с которой скоро появятся жилые дома. За два часа им удается поймать на удочку 1,5 ведра рыбы.

Рыбак.
Рыбак. Фото : СС0.

Великолепные ландшафты и река в поселке "Усадебный берег Фирсово" – это приятное дополнение к современной инфраструктуре строящегося объекта. Застройщик планирует оборудовать на берегу уютные пляжи. Здесь будущие жильцы смогут не только отдыхать и купаться всей семьей, но и рыбачить.

Факт

"Усадебный берег Фирсово" — это поселок с коммуникациями в 15 минутах езды от Барнаула. Здесь открываются прекрасные перспективы для развития — в таком чудесном месте с великолепной природой можно будет организовать велосипедные дорожки, пляж, мангалы и беседки у реки. При совместном подходе к делу людей одного круга и достатка это не составит труда. Поселок "Усадебный берег Фирсово" — идеальное место для комфортной и размеренной жизни вдали от суеты большого города!

Компания-застройщик — ООО "Уютный берег"

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