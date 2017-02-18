В правительстве ждут, что ставки по ипотеке будут снижаться

Правительство рассчитывает, что банки снизят ставки по ипотеке вслед за Сбербанком. Об этом заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, передает ТАСС.
Игорь Шувалов,
первый зампред правительства РФ:
Мы надеемся, что при снижении ключевой ставки ипотечная ставка будет снижаться. Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок.
Как сообщает издание, 17 февраля Сбербанк анонсировал, что с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1,1 процентный пункт. Таким образом ставка составит 10,9% годовых при покупке жилья на первичном рынке, и 10,75-12,25% - на вторичном.
Ранее стало известно, что Минстрой прогнозирует рекордное снижение ставок по ипотеке в России. Они могут снизиться до рекордного за всю историю уровня и уже в 2017 году составить 9,7–9,8%, несмотря на окончание программы по субсидированию ипотеки.
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