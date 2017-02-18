Недвижимость

В правительстве ждут, что ставки по ипотеке будут снижаться

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Сегодня, 15:25.
Недвижимость

Правительство рассчитывает, что банки снизят ставки по ипотеке вслед за Сбербанком. Об этом заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, передает ТАСС.

Недвижимость.
Недвижимость. Фото : Михаил Хаустов.

Игорь Шувалов,
первый зампред правительства РФ:

Мы надеемся, что при снижении ключевой ставки ипотечная ставка будет снижаться. Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок.

Как сообщает издание, 17 февраля Сбербанк анонсировал, что с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1,1 процентный пункт. Таким образом ставка составит 10,9% годовых при покупке жилья на первичном рынке, и 10,75-12,25% - на вторичном.

Ранее стало известно, что Минстрой прогнозирует рекордное снижение ставок по ипотеке в России. Они могут снизиться до рекордного за всю историю уровня и уже в 2017 году составить 9,7–9,8%, несмотря на окончание программы по субсидированию ипотеки.

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