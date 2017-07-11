Недвижимость

В жилом комплексе "Демидов парк" начали проводить электричество

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Сегодня, 14:21.
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Строительство жилого комплекса "Демидов парк" в Новоалтайске активно продолжается. Рабочие проводят внутренние инженерные системы и электричество.

В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.
В ЖК "Демидов парк" проводят электричество. Фото : архив ООО "Аспект".

Как рассказал Владимир Шрамко, директор строительной компании "Аспект", которая является застройщиком жилого комплекса, в "Демидов парке" ведутся работы разной степени сложности: от монолитных до инженерных.

В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.
В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.

Владимир Шрамко,
директор ООО "Аспект":

В первой секции строители возводят перекрытия и стены технического этажа, перегородки на 1, 2 и 3 секциях. К бригаде присоединились электрики: они прокладывают кабели в подвалах, установили молниезащиту на кровле 5, 6 и 7 секциях.

В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.
В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.

На 6 и 7 секциях на 90% выполнена установка внутренних инженерных сетей; строители приступили к этой же задаче на 5 секции.

В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.
В ЖК "Демидов парк" проводят электричество.

В "Демидов парке" ведутся работы и по благоустройству территории. В частности, формируется парковая зона – сейчас с места, где она будет, выводят черный грунт.

Также идет подготовка к закладке фундамента для модульной газовой котельной. Ее корпус изготавливается на заводе. Напомним, что добро на ее установку ранее дал временный управляющий компании ООО "Аспект" Олег Меркер. Он подтвердил, что в мае на объекте проводились работы на общую сумму более 60 млн рублей. Все сметы были проверены независимой экспертизой.

Застройщик ООО "Аспект". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.demidov-park.ru

Источник: kapitalist.tv

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