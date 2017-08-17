В ЖК "Демидов парк" будет тепло: на площадке нового микрорайона продолжаются строительные работы

Уже точно известно, что первые четыре секции дома на ул. Прудская, 40 будут сданы уже в этом году. Напомним, что недавно проект ЖК "Демидов парк" поддержали инвесторы из Новосибирской области.

Ежедневно на строительной площадке находятся около 40 специалистов – каменщики, сварщики, электрики.

На сегодняшний день на 6 и 7 секциях продолжается кладка первого этажа, каменщики заполняют газобетоном каркасы и перегородки. Также здесь работают электрики, они укладывают кабели в подвалах.

Заполнение каркасов и перегородок газобетонными плитами происходит и на 2- 3 секциях, там же возводится 12 этаж.

Основные силы рабочих направлены на завершение технического этажа в 1 секции. Это позволит продолжить строительство всего микрорайона, а также даст возможность приступить к благоустройству придомовой территории.

В "Демидов парке" продолжается устройство модульной газовой котельной, в скором времени на стройплощадку привезут последние модули, и начнется сборка корпуса. Возведение котельной займет около трех недель.





Демидов парк

Напомним, что "Демидов парк" — это современный жилой комплекс в центре Барнаульской агломерации. Дома возводятся по технологии монолитного строительства, поэтому срок эксплуатации составит не менее 150 лет.

Главное преимущество "Демидов парка" - удобная транспортная доступность. За 15 минут без пробок и светофоров жители смогут добраться до центра Барнаула. Придомовая территория жилого комплекса будет образцово облагорожена – запланированы спортивная, семейная и прогулочная зоны.