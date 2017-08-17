Недвижимость

В ЖК "Демидов парк" будет тепло: на площадке нового микрорайона продолжаются строительные работы

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Сегодня, 09:40.
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Строительство жилого комплекса "Демидов парк" в Новоалтайске продолжается. Специалисты занимаются кладочными, электромонтажными, инженерными работами.

На площадке нового микрорайона продолжаются строительные работы.
На площадке нового микрорайона продолжаются строительные работы. Фото : Архив фото застройщика.

Уже точно известно, что первые четыре секции дома на ул. Прудская, 40 будут сданы уже в этом году. Напомним, что недавно проект ЖК "Демидов парк" поддержали инвесторы из Новосибирской области.

Ежедневно на строительной площадке находятся около 40 специалистов – каменщики, сварщики, электрики.

На сегодняшний день на 6 и 7 секциях продолжается кладка первого этажа, каменщики заполняют газобетоном каркасы и перегородки. Также здесь работают электрики, они укладывают кабели в подвалах.

На площадке нового микрорайона продолжаются строительные работы.
На площадке нового микрорайона продолжаются строительные работы.

Заполнение каркасов и перегородок газобетонными плитами происходит и на 2- 3 секциях, там же возводится 12 этаж.

Основные силы рабочих направлены на завершение технического этажа в 1 секции. Это позволит продолжить строительство всего микрорайона, а также даст возможность приступить к благоустройству придомовой территории.

В "Демидов парке" продолжается устройство модульной газовой котельной, в скором времени на стройплощадку привезут последние модули, и начнется сборка корпуса. Возведение котельной займет около трех недель.


Демидов парк.
Демидов парк

Напомним, что "Демидов парк" — это современный жилой комплекс в центре Барнаульской агломерации. Дома возводятся по технологии монолитного строительства, поэтому срок эксплуатации составит не менее 150 лет.

Главное преимущество "Демидов парка" - удобная транспортная доступность. За 15 минут без пробок и светофоров жители смогут добраться до центра Барнаула. Придомовая территория жилого комплекса будет образцово облагорожена – запланированы спортивная, семейная и прогулочная зоны.

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