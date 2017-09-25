Владимир Отмашкин рассказал о БКЖБИ №2 — юбиляре, которому исполнилось 75 лет

Маститые люди

История Барнаульского комбината железобетонных изделий №2 (БКЖБИ №2) начинается в 1942 году. Изначально это была структура треста "СтройГАЗ", эвакуированного с Горького, которая постепенно оформилась в комбинат железобетонных изделий. Предприятие растило город, участвуя в мощном послевоенном строительстве тех самых панельных девятиэтажек. Но не только. Ему поручали производить "уникальный железобетон" по индивидуальным чертежам для промышленных объектов Алтайского края. Еще отсюда бетонные изделия отправляли на строительство Байкало-амурской магистрали, в Армению на восстановление жилья после знаменитого Спитакского землетрясения 1988 года. Словом, туда, где шло мощное строительство.

- После войны людей не хватало и городам нужны были индустриальные методы строительства: минимум использования растворов на площадке ("мокрых процессов"), максимум заводской готовности материалов, высокая скорость сборки каркаса здания. Поэтому Барнаульский комбинат ЖБИ №2 стал базовым предприятием в строительном комплексе Алтайского края. В 1975 году, когда я пришел на комбинат мастером смены цеха, он выпускал 8 тыс. "кубов" железобетонных изделий, 6 тыс. кубов плит крупнопанельного домостроения, 2 тыс. "кубов" прочего ЖБИ. Мы делали панели 64 и 67 серии, а с 1975 года начали выпускать 111 и 121 серии. Предприятие выпускало свой асфальт, бетонные растворы…

Сложное производство, множество дополняющих структур, огромный коллектив. Всей этой махиной руководили талантливые специалисты, а в цехах работали люди, удостоенные правительственными наградами. Владимир Отмашкин называет их "умницы своего дела", "мощные и великолепные руководители", "маститые люди". За период работы в новом составе под руководством Владимира Николаевича, объемы производства возросли в три раза.

- Во главе Новоалтайского ЖБИ встал начальник третьего цеха Геннадий Иванов, он вывел предприятие на новый уровень; главный инженер Геннадий Выскребцев уехал в Ульяновск руководить заводом; отделом кадров руководил фронтовик, майор запаса Рачковский; начальником отдела труда был Юрий Чудов, а это была тяжелая и скандальная работа, связанная с расценками труда; бригадир формовщиков Александр Волков удостоен ордена Ленина, Гальвира Павлова, формовщица на полигоне награждена Орденом Трудового Красного Знамени, начальник конструкторского отдела Александр Архипкин, который проектировал такие вещи, которые разрабатывали проектные институты. Эти и многие люди – история комбината, которую хранят, которой гордятся!

Эти люди заложили фундамент завода. Хотя проблемы были, но этот каток производства катился и катился. Завод жил в едином дыхании. Такой уровень слаженной команды позволял предприятию идти в правильном направлении.

Порох свободного плавания

БКЖБИ №2 пришел в рынок раньше других: в начале 90-х команда Владимира Отмашкина, на тот момент директор завода, взяла предприятие в аренду. Запах пороха свободного плавания не всегда был сладок, говорит он. Довольно быстро от партнерства отказался основной потребитель изделий завода – Барнаульский ДСК. Разошлись дороги и с другими партнерами по рынку.

- И мы поняли: надо самим быть строителями. Хватит ориентироваться на кого-то. Мы начали создавать собственную организацию на базе БКЖБИ №2 – "Союз". Появились специалисты. Появился и первый дом на перекрестке улиц Сухэ Батора и Малахова. Его строительство – отдельная история. Тогда же был дефицит материалов. Чтобы преподнести дом интересно, мы начали осваивать производство полидекоровской плитки для фасада. Для оформления цоколя здания использовали крупный камень. Уже тогда мы понимали, что на рынке нужно быть особенными, нужно отвечать запросам покупателей.

Одновременно со структурой, которая занялась строительством жилья, комбинат создал еще одну – "Барнаулгражданпрокт". Она взяла на себя проектирование всех объектов, за которые бралось предприятие.

- Мы каждый год выпускаем новую серию плит для строительства домов и других зданий. Мы в постоянном поиске максимально эффективных решений для рынка, для покупателей. Причем потребности меняются с невероятной скоростью. И мы ведь успеваем за ними. Дома, которые мы строили раньше и сейчас, это две большие разницы по функциональности и архитектурной выразительности.

В этом году ИСК "Союз" презентовал новый тип домов. В квартале "Времена года" заложили две высотки, которые отличаются от предыдущих более высокими потолками (они "подросли" на 20 см до 2,67 м) и оконными проемами (1,7 м). В них по-новому организован сбор мусора – как того требуют современные эко-стандарты. И так далее.

- БКЖБИ №2 – это по-прежнему базовое предприятие. Оно стоит во главе инвестиционно-строительной компании "Союз". Однако это миф, что комбинат стал донором для других направлений деятельности компаний. Отнюдь. У каждого своя рентабельность, каждый руководитель заточен на свой успех. Вопрос инвестиций в новые направления – это не вопрос покрытия убытков какого-то подразделения.

В составе ИСК "Союз"

Свое развитие БКЖБИ №2 продолжает в рамках ИСК "Союз" - предприятия, которое строит жилые дома, а точнее современные кварталы. Как и в советские времена, застройщик берет на себя полный цикл производства: от создания новых серий домов и подготовки архитектурных проектов отдельных объектов до введению в эксплуатацию прогулочных площадок рядом с новостройками. Причем площадки эти не простые, а отвечающие всем современных требования и, конечно же, пожеланиям маленьких новоселов и их родителей.

В этом году застройщик продолжает строить квартал "Времена года". Это пространство, о котором можно смело сказать, "современное", "комфортное" и "дружелюбно". Дома расположены так, что образуют закрытые дворовые пространства, где нет автомобилей. Сами площадки оборудованы современными игровыми комплексами и безопасным покрытием. Выстроенную схему работы компания успешно тиражирует в Новосибирске. Здесь застройщик также ведет квартальное строительство, а для работы построил собственный завод по производству ЖБИ-изделий. Как говорит Отмашкин, это небольшое, но стабильное предприятие, которое выпускает востребованную рынком продукцию.

- Я уверен, что ИСК "Союз" и все входящие в его состав предприятия и впредь будут работать успешно. Сейчас главный "контролер" и "оценщик" нашей работы — это покупатель квартир. И мы с ним сотрудничаем на "пятерку", - говорит Отмашкин..

Наша история продаж квартир в строящихся домах началась тогда, когда закон практически не регулировал этот вопрос. Достаточно было заключить договор, оплатить деньги в кассу и дождаться, когда достроят дома. Сейчас продажу долевок регулирует закон. Процесс оформления документов стал крайне трудоемкий. Но в любом случае: у предприятия не было и не будет обманутых дольщиков. Зато есть возможность адаптироваться к рынку.

Мы можем снижать цену квадратного метра квартир и при этом сохранять качеств жилья. Пусть это не нравится нашим конкурентам, зато нравится нам, нам так интереснее работать, - резюмирует Владимир Николаевич!