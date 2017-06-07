В Барнауле хотят заставить собственников домов раскошелиться на смену адресных указателей

Рекомендованные мэрией Барнаула адресные аншлаги. Фото : студия дизайна "Творика". В Барнауле предлагают изменить адресные таблички. Фото : из проекта постановления мэрии Барнаула. В Барнауле предлагают изменить адресные таблички. Фото : из проекта постановления мэрии Барнаула. В Барнауле предлагают изменить адресные таблички. Фото : из проекта постановления мэрии Барнаула.

Потратятся собственники

Вообще-то единый дизайн адресных табличек в Барнауле был разработан не сегодня — СМИ писали, что это было еще при мэре Игоре Савинцеве. Авторы дизайна — проект "Цивилизованный город". Они предложил и шрифт (Manufactory), и цвет, и многие другие детали. В администрации идеи приняли, но действуют они на уровне рекомендаций.

И вот 2 июня депутаты гордумы по предложению мэрии внесли изменения в правила благоустройства краевого центра. Главное изменение — в том, что теперь нести затраты на приобретение и установку указателей обязаны собственники зданий. И юридические лица, и физические. Раньше же правила прямо возлагали эту обязанность на администрации районов, которые теперь будут только организовывать и контролировать.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:

Это позволит привлекать к установке знаков адресации собственников объектов, на которых должны быть размещены знаки адресации.

Задача, которую ставят власти сегодня, — привести адресное хозяйство города в порядок. Правила размещения и эксплуатации адресных знаков будут обязательными для всех юридических и физических лиц, их примут отдельным постановлением горадминистрации. Сегодня есть только проект этого документа, и у депутатов гордумы к нему много замечаний. Мы, тем не менее, знакомим с ним читателей.

Какие могут быть указатели?

В Барнауле, согласно проекту, будут два вида указателей: на домах (это первый) и указатели улицы, площади, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы или в квартале (это второй).

Кроме того, авторы проекта разделяют еще и два типа знаков адресации. Первый предназначен для размещения на всех зданиях и сооружениях (кроме внутриквартальных и производственных). Второй будет размещаться на внутриквартальных зданиях и сооружениях, а также в промышленных зонах. Знак первого типа должен быть обязательно выпуклым, второго типа может быть и плоским.

Размеры

Адресный знак должен состоять из двух частей: на одной указана улица, на второй — номер дома. Требования к размерам этих табличек для разных типов знаков разные.

Первый тип: обозначение улицы 78 на 20 сантиметров, номер — 20 на 20 см.

Второй тип: обозначение улицы 78 на 20 сантиметров, номер 78 на 50 см.

Но размер знаков адресации может быть скорректирован исходя из архитектурных особенностей здания.

Цвет и шрифт

Все адресные знаки должны быть выполнены на белом фоне с декоративной обводкой. Цвет букв и обводки темно-коричневый. Использоваться должен только шрифт Manufactory, который "содержит прочтение стилистики шрифтов, использованных в рекламных объявлениях и чеканных знаках конца XIX века" (так в проекте постановления).

При этом на знаке предусмотрено написание названия еще и на английском языке — точнее, речь идет о латинице, проект четко указывает на транслитерацию.

Например, под русским названием "улица Газобетонная" будет написано: Gazobetonnaya Ulitsa. В постановлении не указано, будет ли название латиницей написано более мелким шрифтом или нет. Как правильно писать латинский вариант названия улицы, можно узнать на официальном сайте Барнаула в разделе "Информация для населения" /"Архитектура и строительство".

Расположение букв и цифр

Номера домов размещаются справа от названия улицы на расстоянии 10-12 сантиметров на одном уровне либо сверху. Сверху номер размещают, если не хватает места от окна или архитектурного элемента до края здания. Номер дома никак не может быть под табличкой с названием улицы или слева от нее, не может он быть и слишком далеко или слишком близко от нее.

Подсветка

Адресный указатель может иметь светодиодную подсветку внутри и освещаться в темное время суток. Источником света может выступать и отдельно стоящий светодиодный фонарь. Допускается использование светоотражающего покрытия. Очевидно, подсветка не является обязательной - по крайней мере, проект собственник не обязывает.

Из чего их делать?

Особых требований к тому, из чего делать указатели, нет. Указано лишь то, что адресные знаки должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость и малый вес.

Где вешать?

Знаки должны быть хорошо заметны. И проект указывает, что размещать их надо на высоте 2,5-3,5 метра, а в районах вновь возводимых многоквартирных домов на высоте до 5 метров. Размещены они должны быть на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей.

Еще одно любопытное требование - отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек). В основном требования, указанные в проекте, повторяют уже разработанные методические рекомендации по дизайну и размещению адресной навигации в Барнауле — с ними можно познакомиться более подробно.

Депутаты поддержали

С тем, что наводить порядок с адресными указателями в городе надо, никто из депутатов не спорил. "Очень много зданий не пронумеровано, люди путаются", - сказал, например, Геннадий Шейда. В том, что указатели должны будут теперь делать собственники домов, Шейда не видит проблемы.

Геннадий Шейда,

депутат БГД:

Лично я на своем доме изготовил адресный знак, отдал 300 рублей и повесил, так что это нормально. Но хотелось бы понять, какие реальные действия будут предприняты.

В целом депутаты поддержали предложения, но вот эти реальные действия вызвали у них много вопросов.

"Учтем замечания"

Депутат Сергей Струченко поинтересовался, накажут ли собственника здания, если его указатель не соответствует требованиям или он отказался его менять? Антон Шеломенцев пояснил, что это будет нарушением правил благоустройства. Администрации районов будут выдавать предписание об устранении нарушений, установят сроки. Если гражданин не исправится, ему придется заплаить штраф.

Депутат Юрий Ряполов попросил прописать в постановлении порядок действий в случае, если табличка "не по форме" установлена до выхода постановления. Он, вообще, сильно сомневался, нужно ли переводить указатели на домах в каком-нибудь 3-м Тормозном проезде.

Юрий Ряполов,

зам председателя комитета по экономической политике и собственности БГД:

Ну, абсолютно это неразумно. Или вот у вас в проекте прописано светодиодное освещение. А если у меня уже висит лампочка, обязан ли я ее заменить?

Еще один депутат поинтересовался, как будут принуждать бабушек и дедушек из угловых домов устанавливать аншлаги с указанием улицы с двух сторон дома? Неясно было и то, будут ли менять указатели парков и музеев, уже имеющие переводы, но выполненные в совершенно другом дизайне.

В общем, глава города Людмила Зубович, резюмируя дискуссию, порекомендовала горадминистрации учесть по максимуму все житейские вопросы при доработке постановления. Антон Шеломенцев и председатель правового комитета мэрии Светлана Деньга пообещали учесть все замечания и подумать, как привести город в благоустроенный вид и не нарушить интересы граждан.