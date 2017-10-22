Недвижимость

Во Владивостоке рухнул этаж строящегося торгового центра

Сегодня, 14:36.
Недвижимость

В администрации Приморского края считают застройщика виновным в обрушении этажа торгового центра, который возводится во Владивостоке.

Подъемный кран.
Подъемный кран. Фото из архива редакции.

По проекту здание должны были построить в два этажа, но застройщик решил увеличить ТЦ еще на один этаж. Это и послужило причиной того, что при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций. К счастью, из-за этой аварии никто не пострадал.

Теперь расследованием дела занимается местная прокуратура.

Напомним, что в Барнауле 26 декабря 2016 года над магазином "Ашан" в ТРЦ "Галактика" обрушилась кровля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Спутник Спутник