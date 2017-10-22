Во Владивостоке рухнул этаж строящегося торгового центра

В администрации Приморского края считают застройщика виновным в обрушении этажа торгового центра, который возводится во Владивостоке.
По проекту здание должны были построить в два этажа, но застройщик решил увеличить ТЦ еще на один этаж. Это и послужило причиной того, что при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций. К счастью, из-за этой аварии никто не пострадал.
Теперь расследованием дела занимается местная прокуратура.
Напомним, что в Барнауле 26 декабря 2016 года над магазином "Ашан" в ТРЦ "Галактика" обрушилась кровля.
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