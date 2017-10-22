Во Владивостоке рухнул этаж строящегося торгового центра

По проекту здание должны были построить в два этажа, но застройщик решил увеличить ТЦ еще на один этаж. Это и послужило причиной того, что при производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций. К счастью, из-за этой аварии никто не пострадал.

Теперь расследованием дела занимается местная прокуратура.

Напомним, что в Барнауле 26 декабря 2016 года над магазином "Ашан" в ТРЦ "Галактика" обрушилась кровля.