Третий этаж ТРЦ "Галактика" не прошел проверку госстройнадзора

Застройщик торгового центра подал в инспекцию извещения об устранении ранее выданных замечаний и окончании строительства центра. 26 сентября инспекторы госстройнадзора провели выездную проверку, которая показала, что выявленные ранее нарушения устранены частично, на объекте до сих пор ведутся строительные и отделочные работы, а изменения в проектной документации требуют заключения экспертной организации.

Руководитель краевой госинспекции Андрей Степанов напомнил представителям компании-застройщика и подрядчиков, что если они заявляют о выдаче заключения инспекции о соответствии построенного объекта проектной и технической документации, то объект должен быть полностью готов и укомплектован необходимым для эксплуатации оборудованием.

В результате проверки служба госстройнадзора инспекции подготовила акт и предписание об устранении выявленных недостатков. Сейчас готовятся материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Отметим, что речь идет не о всей второй очереди "Галактики", а ее втором пусковом комплексе — третьем этаже, на котором расположен фудкорт.

Ранее altapress.ru писал, что 14 сентября прошло техническое открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" — двух первых этажей с магазинами. Тогда менеджеры проекта заявляли, что торжественное открытие с праздником будет впереди.

Ранее руководитель госинспекции Андрей Степанов пояснял altapress.ru, что инспекторы госстройнадзора оценивают не проект, а качество работ, соответствие проекту применяемых при строительстве материалов и технологий.