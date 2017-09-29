Третий этаж ТРЦ "Галактика" не прошел проверку госстройнадзора

Второй пусковой комплекс барнаульского торгово-развлекательного центра "Галактика"не прошел проверку госстройнадзора, сообщает сайт Госинспекции Алтайского края. Речь идет о третьем этаже, на котором расположен фудкорт.
Застройщик торгового центра подал в инспекцию извещения об устранении ранее выданных замечаний и окончании строительства центра. 26 сентября инспекторы госстройнадзора провели выездную проверку, которая показала, что выявленные ранее нарушения устранены частично, на объекте до сих пор ведутся строительные и отделочные работы, а изменения в проектной документации требуют заключения экспертной организации.
Руководитель краевой госинспекции Андрей Степанов напомнил представителям компании-застройщика и подрядчиков, что если они заявляют о выдаче заключения инспекции о соответствии построенного объекта проектной и технической документации, то объект должен быть полностью готов и укомплектован необходимым для эксплуатации оборудованием.
В результате проверки служба госстройнадзора инспекции подготовила акт и предписание об устранении выявленных недостатков. Сейчас готовятся материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Отметим, что речь идет не о всей второй очереди "Галактики", а ее втором пусковом комплексе — третьем этаже, на котором расположен фудкорт.
Ранее altapress.ru писал, что 14 сентября прошло техническое открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" — двух первых этажей с магазинами. Тогда менеджеры проекта заявляли, что торжественное открытие с праздником будет впереди.
Ранее руководитель госинспекции Андрей Степанов пояснял altapress.ru, что инспекторы госстройнадзора оценивают не проект, а качество работ, соответствие проекту применяемых при строительстве материалов и технологий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.