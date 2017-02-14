Юрий Гатилов продает свой офис на улице Молодежной

"Жилищная инициатива" Юрия Гатилова продает свой офис на Молодежной, в котором компания работала почти с первых дней создания. Сотрудники офиса на данный момент разместились в новостройке на улице Крупской.
Все сотрудники "старого" офиса разместились на первых двух этажах новостройки на Крупской, 86 на площади более тысячи кв метров. Сюда переехал и сам Юрий Гатилов, забрав с собой знаменитую коллекцию бюстов лидеров государств и множество сувениров партнеров по бизнесу. "Своим новым офисом мы хотели подчеркнуть, что "Жилищная инициатива" нацелена на строительство в центре города", — рассказала Екатерина Хрущева, начальник отдела продаж компании.
Старый офис площадью 235 "квадратов" выставлен на продажу за 13 млн рублей. Также его можно снять в аренду, уточняют в отделе продаж ЖИ.
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