Юрий Гатилов продает свой офис на улице Молодежной

Все сотрудники "старого" офиса разместились на первых двух этажах новостройки на Крупской, 86 на площади более тысячи кв метров. Сюда переехал и сам Юрий Гатилов, забрав с собой знаменитую коллекцию бюстов лидеров государств и множество сувениров партнеров по бизнесу. "Своим новым офисом мы хотели подчеркнуть, что "Жилищная инициатива" нацелена на строительство в центре города", — рассказала Екатерина Хрущева, начальник отдела продаж компании.

Старый офис площадью 235 "квадратов" выставлен на продажу за 13 млн рублей. Также его можно снять в аренду, уточняют в отделе продаж ЖИ.