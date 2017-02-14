Недвижимость

Юрий Гатилов продает свой офис на улице Молодежной

715
Сегодня, 19:51.
Недвижимость

"Жилищная инициатива" Юрия Гатилова продает свой офис на Молодежной, в котором компания работала почти с первых дней создания. Сотрудники офиса на данный момент разместились в новостройке на улице Крупской.

Новый офис "Жилищной инициативы".
Новый офис "Жилищной инициативы". Фото : vk.com/barnaulgi.

Все сотрудники "старого" офиса разместились на первых двух этажах новостройки на Крупской, 86 на площади более тысячи кв метров. Сюда переехал и сам Юрий Гатилов, забрав с собой знаменитую коллекцию бюстов лидеров государств и множество сувениров партнеров по бизнесу. "Своим новым офисом мы хотели подчеркнуть, что "Жилищная инициатива" нацелена на строительство в центре города", — рассказала Екатерина Хрущева, начальник отдела продаж компании.

Старый офис площадью 235 "квадратов" выставлен на продажу за 13 млн рублей. Также его можно снять в аренду, уточняют в отделе продаж ЖИ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Матрешки" Жилой комплекс "Матрешки"
ул. Короленко, 93 ул. Короленко, 93