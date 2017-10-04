Юрий Гатилов целиком забрал квартал под жилье повышенной комфортности за "старой" "Лентой"

Кто претендовал на лот?

3 октября состоялась третья попытка найти арендатора на участок квартала 2032 под застройку жильем и социальными объектами. В аукционе участвовали ИСК "Алгоритм", "Барнаульская сетевая компания" и "Строительная инициатива". Они заявились в последних числах сентября, за несколько дней до торгов. Первой зарегистрировалась ИСК "Алгоритм", но ни она, ни БСК за лот не боролись. Уже на первом шаге он отошел компании "Строительная инициатива" Юрия Гатилова.

Примечательно, что помимо профессиональных строителей в числе претендентов на лот оказалась "Барнаульская сетевая компания". Это вторая попытка предприятия выйти на рынок жилищного строительства. В 2015 году БСК неудачно участвовала в торгах за право строить в квартале 2033. Ее ведущая деятельность — обслуживание электросетевого комплекса краевой столицы. Также она владеет другими компаниями. В их числе — "Алтайавиа" и "Алтай Виладж". Последней принадлежит турбаза "Самыш", с которой вертолет с Анатолием Банных на борту совершил свой последний рейс. Сама БСК также считалась ключевым активом Банных.

В последнее время БСК занимается покупкой непрофильных активов. Например, в мае она приобрела на торгах акции "Бийского котельного завода".

Что можно построить в новом квартале?

Квартал 2032 расположен за "старой" "Лентой" в границах улиц Сергея Семенова, 65 лет Победы, Энтузиастов и Солнечная поляна. Этот участок соприкасается с кварталом "Дружный", который в этом году достроил Гатилов. А также кварталом 2033. Дома в последнем начали строить в этом году несколько ведущих строительных компания города: "Жилищная инициатива", ИСК "Союз", ИСК "Алгоритм" и "Адалин Строй".

Построить на участке квартала 2032 можно около 173 тыс. кв. м жилья. Особенность лота в том, что помимо договора аренды победитель подписывает с администрацией города договор комплексного освоения территории. Согласно ему, в обязанности застройщика входят: строительство и безвозмездная передача в муниципалитет инженерных сетей, дорог, а также детского сада. По мнению ряда экспертов, эта нагрузка чересчур обременительная для барнаульских строительных компаний и угрожает их стабильности на рынке.

По условиям аукциона в течение 10 дней компания-победитель получит три экземпляра договора аренды и комплексного освоения территории. Раньше подписывать документы нельзя.

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

Мы в срочном порядке приступаем к проектированию квартала 2032. Уже понятно, что здесь будут дома небольшой этажности: от 5 до 10 этажей преимущественно из кирпича. Это позволит нам минимизировать плотность застройки территории и предложить жилье повышенной комфортности. Так мы будем конкурировать с соседним строящимся кварталом 2033. Там строители "поднимаются" до 17 этажей, поэтому в квартале будут проживать много людей.

Гатилов отметил, что пока не готов назвать среднюю стоимость будущего квадратного метра, сославшись на то, что с нынешних условиях это просто невозможно. Но он подчеркнул, что собирается предложить покупателям жилье более высокого класса: "Потому что строитель начал думать не только о том, что нужно построить, но и о том, что нужно продать". Также руководитель "Жилищной инициативы" уточнил, что планирует освоить всю территорию самостоятельно. Помимо жилых домов здесь должны построить крытые паркинги, магазины, школу и поликлинику. Комментируя нагрузку в виде строительства детсада, заявил: "Справимся".

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

Мы планируем подготовить весь необходимый для работы пакет документов в кратчайшие сроки, чтобы приступить к строительству в старом правовом поле. С 2018 году застройщиков ждут серьезные изменения профильных законов и пока не понятно, как строить свой бизнес и дома.

Факт

Квартал 2032 - одна из последних территорий Барнаула со стороны аэропорта, которая пригодна для комплексного строительства. В дальнейшем администрация города делает ставку на строительства жилья на месте ветхих домов в "старых" районах Барнаула, в том числе в центре.