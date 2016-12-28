Недвижимость

Юрий Шрамко: новый взгляд на жилье эконом-класса

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Сегодня, 15:49.
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Экономический кризис является серьезной проверкой на прочность любой строительной компании, и сегодняшние проблемы в экономике не стали исключением. Кризис — это своеобразный фильтр надежности, ответственности и устойчивости фирмы.

Юрий Шрамко: новый взгляд на жилье эконом-класса.
Юрий Шрамко: новый взгляд на жилье эконом-класса. Фото : архив ГК "Партнер".

Застройщик ООО "ГК Партнер" во главе с Юрием Шрамко не боится никаких кризисов, а любые форс-мажоры обходят компанию стороной. А все потому, что, прежде чем приступать к воплощению любого проекта, руководство тщательно просчитывает все возможные риски, стараясь свести их к минимуму.

На территории Алтайского края Юрий Шрамко заявил о себе в 2013 году. Жилой комплекс Облака, который явился его первым проектом на территории Новоалтайска, вызвал настоящий фурор у покупателей, ведь жилья такого уровня в пригороде Барнаула еще не было.

Жилые комплексы с большим будущим

Жилой комплекс Облака, который считается первым проектом Шрамко в Алтайском крае, представляет собой 16-этажное жилое здание, построенное по технологии монолитного строительства. В создании проекта приняли участие ведущие архитекторы России и Европы, а талантливые строители воплотили его в жизнь. Юрий Владимирович Шрамко и его строительная компания справились со взятыми на себя обязанностями за невероятно короткий срок: с момента котлована и до момента сдачи прошло чуть более года, а счастливые обладатели собственного жилья уже отпраздновали свое новоселье.

Как показало время, данный проект был лишь удачным стартом перед новой грандиозной стройкой. В данное время строительная компания ООО "ГК Партнер" ведет масштабное комплексное строительство. На этот раз реализуется проект "Демидов парк", получивший свое название в честь Демидова — выдающегося основателя горнозаводского дела в Алтайском крае.

По окончании строительства этого комплекса Барнаульская агломерация пополнится пятнадцатью новостройками, возведенными по индивидуальным проектам. Новоселы получат качественное жилье, расположенное в благоустроенном жилом комплексе, который занимает площадь в двадцать пять гектаров. Здесь предусмотрены все составляющие для комфорта и удобства жителей, начиная от придомовых территорий, свободных от транспорта, и заканчивая парковыми зонами для отдыха людей любого возраста.

Юрий Шрамко: комфортабельное жилье по ценам квартир эконом-класса

Группа Компаний "Партнер" и Юрий Владимирович Шрамко занимаются проектами, построенными по технологии монолитного строительства. Монолитные здания являются идеальными для сурового сибирского климата, а их срок эксплуатации достигает ста пятидесяти лет. Толщина внешних несущих стен в монолитных строениях от Шрамко равняется 20 миллиметрам, а для строительства используются только безопасные материалы. Жилой комплекс "Демидов парк" предлагает квартиры любой площади, начиная от 20 и заканчивая 80 квадратными метрами. В квартирах отсутствуют несущие стены, что дает возможность сделать любую перепланировку и воплотить в жизнь любую идею.

Юрий Шрамко и группа компаний "Партнер" позаботились и о безопасности жителей. Придомовые территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а за безопасностью в подъездах следят консьержи. Каждый дом имеет закрытый благоустроенный двор, где построены современные детские площадки и зоны отдыха. Для автомобилей предусмотрены специально отведенные места. Суммарное количество мест на основных и гостевых парковках составляет пять тысяч.

Застройщик Юрий Владимирович Шрамко и его компания стали прекрасным примером того, что качество жилья эконом-класса может ничем не уступать качеству премиальных квартир. А вот стоимость квадратных метров во всех ЖК, возведенных Шрамко, доступна разным категориям покупателей.

Для многих владельцев квартир в жилых комплексах "Облака", "Демидов парк" и "Брюсов парк" такая сделка является еще и отличным средством приумножения своего капитала. Приобретая жилье на стадии котлована, вы сможете в дальнейшем выгодно продать его. 

Проектные декларации на сайтах: brusov-park.ru, www.demidov-park.ru, dom-oblaka.ru. Источник: kapitalist.tv

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