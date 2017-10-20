Недвижимость

За пять лет в Алтайском крае благоустроят все дворы

Сегодня, 13:42.
Недвижимость

В 2018-2022 годы в Алтайском крае по программе "Комфортная городская среда" благоустроят все дворы и 200 общественных зон. На это потратят около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил начальник управления по ЖКХ Минстройтранса Алтайского края Андрей Голубцов.

Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле.
Ремонт двора возле дома на улице Папанинцев, 121 в Барнауле. Фото : Надежда Скалон.

По его словам, преобразованиям подвергнутся 4,9 тыс. дворов, 175 общественных зон и 25 городских парков в 242 муниципалитетах Алтайского края с населением более тысячи человек. Предполагается, что на их благоустройство из федерального бюджета край получит 2,637 млрд рублей. Еще 197 млн рублей добавят из региональной казны, 28 млн — из местных бюджетов, а еще 25 млн планируют собрать с населения.

В каждом дворе заменят асфальт, бордюры, установят освещение, скамейки и урны. Если жильцы захотят добавить к этому перечню детскую или спортивную площадку, парковку или что-либо еще, им нужно будет оплатить 40% от стоимости дополнительных работ и оборудования.

До 1 ноября чиновники завершат инвентаризацию дворов всех многоквартирных домов края. До 1 января они составят муниципальные программы с планами работ. В первую очередь будут благоустраивать наиболее нуждающиеся в этом дворы, а также площадки тех, кто подавал заявки в 2017 году, но не попал в программу. Им пообещали, что их территории приведут в порядок в 2018 году, и власти намерены свое слово сдержать.

Чтобы в последующие годы жильцы и чиновники не мучались с недобросовестными подрядчиками (как это произошло в 2017 году), Общероссийский народный фронт (ОНФ) на федеральном уровне предложил правительству разрешить отбирать компании не по тендерам (где побеждает предложивший самую низкую цену), а на конкурсной основе. "Тогда недобросовестным подрядчикам будет сложнее получить контракт", — сказала Марина Ермоленко, сопредседатель регионального исполкома ОНФ.

Еще одна проблема, которую ОНФ транслирует в федеральный центр, связана с проектно-сметными документациями. Условия программы не позволяют выделить средства на их составление. Жильцам приходится самим оплачивать их разработку. В результате возникают расхождения между реальным объемом работ и запланированным, отметила Ермоленко.

Справка

В 2017 году по программе "Комфортная городская среда" в Алтайском крае благоустроят 299 дворов, а также 15 общественных мест и 11 городских парков. На это потратят 665,8 млн рублей (527,9 млн из федерального бюджета, 126,2 из краевого, 5,6 млн из местных бюджетов и 6,1 - средства населения).

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