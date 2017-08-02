За ТРЦ "Огни" планируют построить спортклуб

Здание построят внутри квартала "Домстрой-Барнаула" в границах улиц Островского и Антона Петрова. Планируется, что спортклуб займет в нем один этаж, на еще трех разместятся административные помещения.

Евгений Востриков,

руководитель компании "Домстрой-Барнаул":

Участок слишком мал, окружен высотными домами, поэтому не подходит для строительства дома. Мы разработали проект и получили разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного здания с административными помещениями. Для его реализации ищем инвестора.

Продавать участок, который оформлен в собственность застройщика, компания не планируем. Руководство опасается, что внутри их квартала может появиться нежелательный объект или стройка растянется на слишком долгое время. Чтобы успеть найти инвестора и построить здание, застройщик оформил разрешение на строительство сроком на три года.

Сейчас в другом районе Барнаула "Магис-Спорт" готовится строить клуб, в котором дети смогут обучаться плаванию, а также посещать другие кружки и секции.