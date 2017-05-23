Недвижимость

Застройщик ИСК "Союз" дополнил реальность

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Сегодня, 10:36.
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Виртуальная реальность – это новый этап эволюции в сфере недвижимости. Один из первых застройщиков, который предлагает эту услугу на рынке недвижимости Барнаула - Инвестиционно–строительная компания "Союз".

Застройщик ИСК "Союз" дополнил реальность.
Застройщик ИСК "Союз" дополнил реальность. Фото : архив ООО "ИСК "Союз".

С помощью этой услуги интересующую квартиру можно посмотреть, не выходя из офиса. Каждый потенциальный покупатель теперь имеет возможность отправиться в виртуальный тур и увидеть объект через специальные очки дополненной реальности.

Греб Елена Владимировна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз":

Греб Е.В.
Греб Е.В.

Подобный интерактив позволяет исследовать квартиры с ремонтом, которые мы недавно открыли для продажи в жилом комплексе "Времена года". Клиент может перемещаться из комнаты в комнату и видеть каждый предмет и объект.

Эта услуга позволяет более детально подходить к вопросу выбора и предпочтений.


Отправиться в виртуальный тур по выбранным объектам можно по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 95, Мобильный офис продаж на ЖК "Времена года". Консультации вы можете получить по номеру +7 (3852) 58–10-58.

Напомним, что ЖК "Времена года" находится в Индустриальном районе. Немаловажным является то, что здесь квартиры сдаются с чистовой отделкой и под ключ.

Возле домов предусмотрена детская площадка, газоны и заасфальтированные дорожки, которые понравятся как пешеходам, так и велосипедистам. На территории жилого комплекса расположатся детский сад, разнообразные мини-маркеты, поликлиники и парковая зона с велодорожками.

Журналисту "Алтапресс" первому посчастливилось опробовать на себе все прелести "виртуальной реальности".
Журналисту "Алтапресс" первому посчастливилось опробовать на себе все прелести "виртуальной реальности".

Жилой комплекс "Времена года"  уже полюбился многим жителям города. Покупателям здесь предлагается широкий выбор квартир: от малогабаритных студий до полюбившихся всем полногабаритных квартир.

Приезжайте на экскурсию по ЖК "Времена года", предварительно позвонив по телефону: (3852) 58-10-58.

ООО "ИСК"Союз". Проектная декларация на сайте www.isk-soyuz.ru

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