Застройщик ИСК "Союз" дополнил реальность.

С помощью этой услуги интересующую квартиру можно посмотреть, не выходя из офиса. Каждый потенциальный покупатель теперь имеет возможность отправиться в виртуальный тур и увидеть объект через специальные очки дополненной реальности.

Греб Елена Владимировна,

заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз":

Греб Е.В. Подобный интерактив позволяет исследовать квартиры с ремонтом, которые мы недавно открыли для продажи в жилом комплексе "Времена года". Клиент может перемещаться из комнаты в комнату и видеть каждый предмет и объект. Эта услуга позволяет более детально подходить к вопросу выбора и предпочтений.



Отправиться в виртуальный тур по выбранным объектам можно по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 95, Мобильный офис продаж на ЖК "Времена года". Консультации вы можете получить по номеру +7 (3852) 58–10-58.

Напомним, что ЖК "Времена года" находится в Индустриальном районе. Немаловажным является то, что здесь квартиры сдаются с чистовой отделкой и под ключ.

Возле домов предусмотрена детская площадка, газоны и заасфальтированные дорожки, которые понравятся как пешеходам, так и велосипедистам. На территории жилого комплекса расположатся детский сад, разнообразные мини-маркеты, поликлиники и парковая зона с велодорожками.

Жилой комплекс "Времена года" уже полюбился многим жителям города. Покупателям здесь предлагается широкий выбор квартир: от малогабаритных студий до полюбившихся всем полногабаритных квартир.

Приезжайте на экскурсию по ЖК "Времена года", предварительно позвонив по телефону: (3852) 58-10-58.

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