Компания "Союз" открывает продажи квартир в уникальном доме

Во всех квартирах дома высота потолков 2,67, что делает помещения более просторными и дает больше интересных идей для отделки. Соответственно, и окна в квартирах увеличиваются по высоте с 1,52 метров до 1,7. Это позволит значительно увеличить объем естественного освещения в квартирах, а повышение инсоляции комнат благотворно скажется на жизни всех жильцов.

И это далеко не все уникальные новинки в доме. Например, шумоизоляция в квартирах выполнена в виде "плавающего пола", который обеспечивает нормируемый уровень ударного шума перекрытия до уровня комфорт-класса. Напомним, что речь по прежнему идет про панельный дом с доступными ценами.

И на "десерт"! Фасад дома на Взлетной, 115 полностью утеплен, здесь применены современные технологии бесшовного фасада.

Ну и на второй "десерт". В этом доме распределительный щит с автоматическими выключателями располагается прямо внутри квартиры, что делает условия для проживания более удобными. В случае необходимости отключение электроэнергии производится внутри квартиры, а не в общем коридорном щитке.

Квартиры в доме по адресу: ул. Взлетная, 115 в период открытия продаж реализуются по новогодним привлекательным ценам! Успейте узнать первыми!

Телефон для справок: (3852) 58-10-58.

Посмотреть квартал "Времена года" и выбрать любую понравившуюся свободную квартиру можно в мобильном офисе по адресу: ул. Взлетная, 95.

Справка

Жилой комплекс "Времена года" - молодой перспективный микрорайон в границах улиц: С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Именно в этом направлении город активно развивается все последние годы. В всех дворах многоэтажек расположены детские и спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых. Школа на 800 учащихся и детский сад на 325 мест будут расположены в самом центре квартала. Также здесь оборудованы парковочные места и гаражи.

Проектные декларации по ЖК "Времена года" на сайте www.isk-soyuz.ru. По дому ул. Взлетная, 115 изучение спроса.

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