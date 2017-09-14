Недвижимость

Застройщик показал, как будет выглядеть сельхозрынок у храма в Барнауле

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Сегодня, 20:04.
Недвижимость

Компания "Алтай-Базис" получила новое разрешение на строительство сельхозрынка на улице Взлетная, 33. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2020 году, сказано на паспорте строительной площадки. Но, как сообщили собственники компании, стройку завершат уже в конце 2018 года.  

Продажа - покупка мяса на рынке.
Продажа - покупка мяса на рынке. Фото : Михаил Хаустов.

Участок на Взлетной, 33 граничит с храмом Иоанна Богослова. Долго время он пустовал. В 2017 году здесь началось строительство. На первом паспорте объекта говорилось, что к январю 2018 года здесь построят сельхозрынок. В сентябре паспорт обновили. Заказчик строительства "Алтай-Базис" получил новое разрешение, согласно которому рынок должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Взлетная, 33.
Взлетная, 33.

На новом паспорте объекта собственники продемонстрировали будущий рынок сельхозпродуктции. Это будет одно- и двухэтажное здание с витражным остеклением и бежевой отделкой первого этажа. Перед ним предполагается устроить парковку для автомобилей, а также разместить рекламные щиты будущих торговых отделов.

Ответственный за производство Андрей Кутулуцкий, который является одним из учредителей фирмы "Алтай-Базис", пояснил altapress.ru, что возвести рынок компания настроена гораздо быстрее, чем указано в разрешении, потому что в будущем году кончается срок аренды участка.

Андрей Кутулуцкий,
учредитель компании "Алтай-Базис":

Пока мы окончательно не уверены, что здание удастся запустить в формате сельскохозяйственного рынка, но интерес со стороны потенциальных арендаторов действительно есть. К нам обращаются сельхозпроизводители, которые представлены в соседней "ЭКО-Ярмарке ВДНХ".

Справка

База федеральной налоговой службы сообщает, что основной вид деятельности компании "Алтай-Базис" - строительство жилых и нежилых объектов. В числе дополнительных: аренда и управление имуществом.

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