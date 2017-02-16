Недвижимость

Желающие работать и зарабатывать: ждем вас на бесплатные курсы риэлторов

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Сегодня, 08:16.
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Стремитесь к достойному заработку и хотите развиваться? Сделки с недвижимостью — доходный бизнес. А теперь еще и доступный для всех, кто хочет себя попробовать в профессии риэлтера. Одно из крупнейших агентств недвижимости России "Жилфонд" предлагает всем желающим освоить перспективную профессию риэлтера и пройти курсы.

Сделки с недвижимостью — доходный бизнес.
Сделки с недвижимостью — доходный бизнес. Фото : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

Бесплатные занятия будут проводиться ежедневно в течение одной рабочей недели в агентстве недвижимости "Жилфонд" — с 27 февраля по 3 марта — по адресу ул. Малахова, 83 в удобное время — с 17 до 20 часов.

В программу обучения входят следующие темы:

  • История, структура, направление деятельности, стандарты работы агентства недвижимости "Жилфонд".
  • Типы домов, описание районов, жилмассивов. Инженерно-технические характеристики жилья. Ценообразование, ценовые категории.
  • Пакет документов для сделки купли/продажи. Подготовка и проведение сделки.
  • Технология работы с продавцом/покупателем.
  • Рекламные инструменты.
  • Ипотечное кредитование.
  • Современный рынок недвижимости.

И многое другое!

Что вы получаете:

  • Опыт профессионалов, новые бизнес-контакты.
  • Работу в одном из крупнейших из агентств недвижимости России! Возможно, по окончании обучения вам уже не придется искать вакансию риэлтера: вам будет предложена стажировка и отличная работа в "Жилфонде".
  • В процессе стажировки у вас будет возможность заработка.

Обучение риэлторов в агентстве недвижимости "Жилфонд" позволяет освоить не только теоретические, но и практические навыки, новичкам получить необходимую базу знаний, а риэлтерам со стажем вывести свой потенциал на новый уровень.

Зачисление в группу слушателей курсов происходит на конкурсной основе! Запишитесь на курсы уже сегодня — позвоните по тел. (3852) 201-001.

Преимущества работы в "Жилфонде" и наши вакансии смотрите здесь.

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