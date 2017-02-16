Желающие работать и зарабатывать: ждем вас на бесплатные курсы риэлторов

Стремитесь к достойному заработку и хотите развиваться? Сделки с недвижимостью — доходный бизнес. А теперь еще и доступный для всех, кто хочет себя попробовать в профессии риэлтера. Одно из крупнейших агентств недвижимости России "Жилфонд" предлагает всем желающим освоить перспективную профессию риэлтера и пройти курсы.
Бесплатные занятия будут проводиться ежедневно в течение одной рабочей недели в агентстве недвижимости "Жилфонд" — с 27 февраля по 3 марта — по адресу ул. Малахова, 83 в удобное время — с 17 до 20 часов.
В программу обучения входят следующие темы:
- История, структура, направление деятельности, стандарты работы агентства недвижимости "Жилфонд".
- Типы домов, описание районов, жилмассивов. Инженерно-технические характеристики жилья. Ценообразование, ценовые категории.
- Пакет документов для сделки купли/продажи. Подготовка и проведение сделки.
- Технология работы с продавцом/покупателем.
- Рекламные инструменты.
- Ипотечное кредитование.
- Современный рынок недвижимости.
И многое другое!
Что вы получаете:
- Опыт профессионалов, новые бизнес-контакты.
- Работу в одном из крупнейших из агентств недвижимости России! Возможно, по окончании обучения вам уже не придется искать вакансию риэлтера: вам будет предложена стажировка и отличная работа в "Жилфонде".
- В процессе стажировки у вас будет возможность заработка.
Обучение риэлторов в агентстве недвижимости "Жилфонд" позволяет освоить не только теоретические, но и практические навыки, новичкам получить необходимую базу знаний, а риэлтерам со стажем вывести свой потенциал на новый уровень.
Зачисление в группу слушателей курсов происходит на конкурсной основе! Запишитесь на курсы уже сегодня — позвоните по тел. (3852) 201-001.
Преимущества работы в "Жилфонде" и наши вакансии смотрите здесь.
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