Недвижимость

"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя

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Сегодня, 12:02.
Новости компаний

13 августа свой профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Для компании  "Жилищная инициатива" это тоже особый день, когда можно подвести итоги и построить планы на будущее

"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.
"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя. Фото : Архив компании "Жилищная инициатива".

"Жилищная инициатива" — строительная компания с богатой историей. На протяжении 19 лет застройщик обеспечивает барнаульцев не просто жильем, а полноценно развитыми благоустроенными микрорайонами со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Сегодня о "Жилищной инициативе" знают и за пределами города – компания успешно развивается в Новосибирске.

"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.
"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.

Пожалуй, одно из главных событий года- сдача квартала "Дружный" — 15 жилых домов, два десятка и спортивных площадок, два гаражных комплекса и более тысячи парковочных мест во дворах.  Не выходя за пределы "Дружного", дети получают дошкольное и спортивное образования. Уже в этом году свои двери откроет новая общеобразовательная школа на 550 мест. Учащихся ждут просторные классы, оснащенные новым оборудованием, бассейн, два спортивных зала. Также созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

В "Дружном" вырастает не одно поколение здоровых и умных ребят, способных мыслить и рассуждать, а мы сделаем все, чтобы их детство прошло беззаботно и весело.

На сегодняшний день у "Жилищной инициативы" два строящихся масштабных проекта – "Лазурный-2" и "Димитровские горки".

"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.
"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.

В скором времени образцовым микрорайоном станет "Лазурный-2". Сегодня здесь настоящий строительный бум — одновременно возводят шесть домов. Новоселы сразу будут окружены всей необходимой инфраструктурой – образовательными учреждениями, магазинами, остановками наземного транспорта. Внутри квартала запланированы детский сад и школа с бассейном и стадионом. Традиционно жильцы получат облагороженную придомовую территорию – цветники, газоны, спортивные и детские площадки, паркинг.

"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.
"Жилищная инициатива" подводит итоги в профессиональный праздник — День строителя.

Каким будет будущее у "Жилищной инициативы", можно сказать уже сейчас. Несомненно, это строительство в центре города. Микрорайон "Димитровские горки" — это долгожданное возвращение "Жилищной инициативы" в самое сердце Барнаула. Любоваться на Нагорный парк, Новый мост и площадь Сахарова, где в праздники запускают салюты – мечта каждого барнаульца, которая осуществится в "Димитровских горках"!

Каждый проект "Жилищной инициативы" продуман до мелочей. Важно не только возвести надежные новостройки, но и благоустроить прилегающую территорию. Большое внимание уделяется спортивным и игровым комплексам. Построить интересную площадку для игр, увлечь детей спортом – все это важный аспект воспитания, и специалисты "Жилищной инициативы" это понимают. В играх и спортивных состязаниях зарождается первая крепкая дружба и формируется здоровое будущее поколение.

За плечами "Жилищной инициативы" немалый опыт, а впереди – желание и возможность радовать барнаульцев новыми надежными домами и благоустроенными территориями.

Присоединиться к большой семье "Жилищной инициативы" просто! Телефон нашего отдела продаж — 505-313. Мы в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук.

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