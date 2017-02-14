Недвижимость

"Жилищная инициатива" представила новый офис и объявила первую в этом году акцию

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Сегодня, 09:17.
Новости компаний

Строительная компания "Жилищная инициатива" переехала в новый офис! Он находится в здании по адресу ул. Крупской, 86.

СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!
СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис! Фото : архив строительной компании "Жилищная инициатива".

Новый офис теперь занимает два этажа. Он стал еще просторнее, что гораздо удобнее для клиентов.

СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!
СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!

Как и прежде, в отделе продаж "Жилищной инициативы" работают приветливые сотрудники, которую помогут выбрать квартиру вашей мечты.

СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!
СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!

Екатерина Хрущёва,
руководитель отдела продаж:

Открытие нового офиса – это еще один этап развития компании "Жилищная инициатива" в Барнауле. Мы заботимся о наших клиентах и хотим, чтобы им было у нас очень комфортно. Компания по-прежнему продолжает осваивать новые участки города, возводить надежные дома в срок. Например, сейчас у нас идет активное строительство в микрорайоне "Лазурный-2".

СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!
СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!

Также компания "Жилищная инициатива" объявила о первой в новом году акции: каждый, кто приобретет трехкомнатную квартиру в сданном доме в микрорайоне "Лазурный-2", получит в подарок застекленную лоджию!

СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!
СК "Жилищная инициатива" переехала в новый офис!

Напомним, "Лазурный-2" – это 12 панельных и кирпичных 10-15 этажных домов. Расположен квартал в перспективном районе Барнаула, на пересечении улиц Власихинская и Попова, всего в пятистах метрах от реликтового бора. "Лесное" соседство обеспечит чистый свежий воздух круглый год и здоровый активный отдых: зимой с санками и лыжами, а летом – с велосипедом.

На выбор представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 36 до 123 кв. метров.

Приобрести квартиру в микрорайоне "Лазурный -2" просто. Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд удобных предложений: ипотека, военная ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса. Строительная компания работает со Сбербанком и ВТБ24.

Организатор акции: ООО "Жилищная инициатива". Срок проведения акции: 14 февраля по 15 марта 2017 г.  Подробную информацию о правилах проведения акции можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313. Обращаем ваше внимание, что количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Участником акции признается любое физическое лицо, заключившее договор купли-продажи квартиры в сроки проведения акции. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Банки-партнеры ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО).

Источник: kapitalist.tv

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