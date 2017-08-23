Недвижимость

Жить комфортно! За доступную цену студии от 649 000 рублей

294
Сегодня, 08:46.
Реклама

В одном из самых удобных районов для комфортной жизни, по адресу: ул. Шумакова, 21, продолжается возведение комплекса “SKY-M”. Этот 7-ми этажный дом, выделяется не только оригинальной и современной архитектурой, но и является, пожалуй, лидером среди новостроек по внутреннему наполнению и комфорту жильцов.

Комплекс “SKY-M”.
Комплекс “SKY-M”. Фото : архив ООО "Сентябрь".

"SKY-M" - это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной  жизни.

  • Консьерж- сервис.
  • Круглосуточная охрана.
  • Уборка, прачечная.
  • Спортивная площадка с уличными тренажерами.
  • Детская площадка повышенного комфорта.
"SKY-M".
"SKY-M".

В настоящее время производится монтаж перекрытия пятого этажа, производится кладка внешних стен и внутренних перегородок. В ближайшее время начнется возведение шестого этажа. Напомним, что всего этажей семь! Так что завершение строительства каркаса уже не “за горами”.

В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания! В шаговой доступности ТРЦ "Европа", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В 5 минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3 минутах находится лучший в городе фитнес- клуб "Магис-Спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В 10 минутах стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними из лучших в городе.

И все это по необыкновенно доступным ценам от 649 000 рублей за комфортабельную студию.

Комплекс “SKY-M”.
Комплекс “SKY-M”.

Так же застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии, созданные по индивидуальному проекту, всего за 1 085 000 рублей. Таких вариантов осталось очень мало - спешите!

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 55-68-28

Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Антона Петрова 221 г/4 ул. Антона Петрова 221 г/4