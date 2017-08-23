Жить комфортно! За доступную цену студии от 649 000 рублей

"SKY-M" - это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни.

Консьерж- сервис.

Круглосуточная охрана.

Уборка, прачечная.

Спортивная площадка с уличными тренажерами.

Детская площадка повышенного комфорта.

В настоящее время производится монтаж перекрытия пятого этажа, производится кладка внешних стен и внутренних перегородок. В ближайшее время начнется возведение шестого этажа. Напомним, что всего этажей семь! Так что завершение строительства каркаса уже не “за горами”.

В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания! В шаговой доступности ТРЦ "Европа", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В 5 минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3 минутах находится лучший в городе фитнес- клуб "Магис-Спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В 10 минутах стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними из лучших в городе.

И все это по необыкновенно доступным ценам от 649 000 рублей за комфортабельную студию.

Так же застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии, созданные по индивидуальному проекту, всего за 1 085 000 рублей. Таких вариантов осталось очень мало - спешите!

Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info