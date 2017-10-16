Недвижимость

ЖК "Большая Медведица": успей получить бесплатный ситибокс стоимостью от 200 тысяч рублей

Сегодня, 11:04.
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Клиенты "Большой Медведицы" могут купить квартиру с неоспоримой выгодой! Заключив сделку с 1 октября 2017 года, новоселы получают индивидуальную кладовую совершенно бесплатно! Столь нужные помещения всегда пользуются большим спросом, поэтому желающим приобрести ситибокс в подарок, стоит поторопиться!

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

ЖК "Большая Медведица" растет с каждым днем! Совсем скоро дом по адресу ул. Пролетарская, 150 будет введен в эксплуатацию! Напомним, что 18-этажный дом комфорт-класса расположился в самом центре деловой и культурной жизни Барнаула.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Сейчас на объекте ведутся чистовые работы: выполняется покраска и декорирование штукатуренных фасадов. Также осуществляются пусконаладочные работы– проверка и испытание систем отопления. Вместе с этим рабочие благоустраивают придомовую территорию: укладывают асфальт и монтируют игровые и спортивные площадки. Сдача дома назначена на 4-й квартал 2017 года.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Напомним, что с 1 октября 2017 года стать владельцем собственной квартиры можно на выгодных условиях! Купив квартиру в ЖК "Большая Медведица", вы получите в подарок индивидуальный ситибокс стоимостью от 200 тысяч рублей! Так, без дополнительных затрат вы станете обладателем места для хранения сезонных и габаритных вещей. Там без труда поместятся велосипед, коляска или лыжи, освободив тем самым место в доме.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Если Вы давно задумываетесь приобрести собственную жилплощадь, то ЖК "Большая Медведица" — пожалуй, лучший вариант. Помимо комфортабельных квартир, у жилого комплекса есть ряд преимуществ. В шаговой доступности – вся необходимая для городского человека инфраструктура. Совсем рядом для самых маленьких – детский сад, для школьников – учебные заведения, спортивные и творческие кружки. Будущие жильцы также оценят близкое расположение торгово-развлекательных центров ("Сити-Центр", "Гулливер-парк", "Первомайский"), фермерского рынка, остановок общественного транспорта.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

На территории жилого комплекса расположены безопасные детские и спортивные площадки. Для автомобилистов — подземная парковка, транспортное средство всегда будет находиться в безопасности и не будет подвержено пагубным воздействиям внешней среды.

Приобрести квартиру в  "Большой Медведице" легко. Предлагаются разнообразные способы покупки — полная оплата, ипотека, рассрочка до конца года, Trade-in. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Организатор акции: застройщик ООО "Адалин-Строй". Акция действительна до 31 октября 2017 года. С проектной декларацией, а также условиями акции можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй".

Источник: kapitalist.tv

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