Недвижимость

ЖК "Димитровские горки" компании "Жилищная инициатива" — 12 этажей построены!

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Сегодня, 09:25.
Новости компаний

Строительная компания "Жилищная инициатива" опубликовала фотографии со строительной площадки микрорайона "Димитровские горки".

ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива» .
ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива» .Фото : Архив компании "Жилищная инициатива".

Работы в микрорайоне "Димитровские горки" идут полным ходом! Строители возводят 13 этаж — каменщики выполняют кирпичную кладку. Там, где эти работы закончены, выполняется внутренняя отделка. Так, с первый по пятый этаж уже отштукатурены стены и проведена сантехника. С пятый по десятый этаж трудятся электрики – делают разводку электрической проводки.

ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива» .
ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива»

До конца года планируется завершить кладочные и штукатурные работы. Затем строители приступят к возведению подземной парковки. После основных этапов строительства на очереди будет благоустройство придомовой территории.

Напомним, что "Димитровские горки" — очередной масштабный проект крупной барнаульской строительной компании "Жилищная инициатива". Кирпичный 17-этажный дом в три подъезда расположится по адресу ул. Димитрова, 130. Это значит, что жильцы микрорайона будут окружены развитой инфраструктурой. Образовательные, медицинские, деловые и культурные заведения города находятся в шаговой доступности.

ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива» .
ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива»

Неоспоримым преимуществом также выступит достаточное количество парковочных мест. Для этого будут организованы не только наземная парковка, но и подземная. Это позволит избавить двор от большого количества автомобилей.

Свои квартиры "Жилищная инициатива" сдает в эксплуатацию уже с отделкой "под ключ", поэтому клиенты смогут не тратить время и деньги на ремонт. Главным достоинством квартир в "Димитровских горках" по праву считается витражное остекление лоджий на верхних этажах. Такое решение направлено не только на эстетизацию квартиры, но и на расширение возможностей в использовании пространства.

Традиционно строительная компания качественно обустраивает придомовую территорию. Образцовое благоустройство с газонами и цветниками, спортивная площадка, и, конечно же, детские игровые комплексы, ведь "Жилищная инициатива" — это территория детства!

ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива» .
ЖК «Димитровские горки» компании «Жилищная инициатива»

Приобрести квартиру в микрорайоне "Димитровские горки" легко и просто. Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд предложений для удобной покупки: ипотека, военная ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Все подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Следите за нашими новостями в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке.

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