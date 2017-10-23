ЖК "Димитровские горки" — уют и комфорт по доступной цене. Фоторепортаж со строительной площадки

"Димитровские горки" — это долгожданное возвращение компании в центр Барнаула. Кирпичный 17-ти этажный дом с террасой на крыше — жилой комплекс удовлетворит потребности каждого покупателя.

На выбор представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, каждая из них приятно удивит комфортной площадью и функциональной планировкой. Квартиры представлены в двух вариантах – классическом и евро. Классический тип подойдет тем, кто привык четко разграничивать свободное пространство. А вот любителям нестандартных идей понравятся евроварианты.

Жилой комплекс будет удобным. Так, например, жильцам предлагаются индивидуальные кладовые. Приобретая такое нужное помещение, вы забудете о проблемах хранения сезонных или больших вещей. У велосипедов, санок или даже автомобильных шин теперь будет свое место.

Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг: прямо на лифте со своего этажа вы попадаете на парковку. Ваша машина всегда в безопасности и под рукой.

Сейчас на строительной площадке по адресу улица Димитрова, 130 продолжается возведение первой очереди ЖК "Димитровские горки". На второй и третей блок-секциях построены все 17 этажей, а на первой -15. Там, где закончена кладка, трудятся электрики, также ведутся сантехнические и отделочные работы. На секциях до 7 этажа уже сделана разводка отопления, до 10 этажа выполнены электромонтажные и отделочные работы. Но все же основной цикл стройки на сегодня — кладка. В ближайший месяц планируется завершение канализационных работ и установка систем теплоснабжения.

После завершения строительства самого дома, строители приступят к благоустройству придомовой территории. К установке детских и спортивных площадок "Жилищная инициатива" всегда относится с особым вниманием, делая их максимально безопасными. Взрослые тоже смогут отдохнуть во дворе дома, для них будет обустроена зона барбекю.

Стоимость квартир в "Димитровских горках" начинается от 1 423 000 рублей! Специально для удобства клиентов компания оформляет беспроцентную рассрочку на любую квартиру до конца строительства. Помимо этого, действует ряд предложений для удачной покупки: полная оплата, ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Все подробности можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Крупской, 86 или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Присоединяйтесь к нам в наших группах в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке".

Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Жилищная инициатива". Банки-партнеры: ПАО "АК БАРС" БАНК, ПАО Сбербанк. Информация действительна на момент публикации.

Источник: kapitalist.tv