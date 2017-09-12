ЖК "Новая пристань" — новоселье в октябре, цены июля

Напомним, что дом возведен из кирпича и абсолютно безопасен. Стены надежно защищают от шума улицы, зимнего холода и летней жары. А с балкона можно наблюдать величие реки Обь, красоту Нагорного парка и новый барнаульский Арбат.

Чистый воздух, закрытая дворовая территория и подземные парковочные места для каждой квартиры. В плане жилого комплекса также предусмотрено благоустройство территории и открытие муниципального детского сада.

Стоит отметить, что застройщик вовремя подготовил объект к сдаче в эксплуатацию в строгом соответствии с утвержденным графиком работ и 214 Федеральным законом.

Для тех, кто не успел приобрести себе жилье в столь уютном современном комплексе, СК "Сибирия" предлагает купить квартиру на выгодных условиях по летним ценам. Действуют индивидуальные скидки. Здесь можно приобрети квартиру площадью от 40 до 100 кв.м.

Для тех, кто хочет переехать в этот комфортабельный жилищный комплекс, но не имеет достаточных финансовых возможностей, застройщик акцентирует внимание на специальном предложении банка-партнёра.

Все подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 717-000

Сайт компании: sk-sibiria.ru

Застройщик ООО "ЗАПСИБСТРОЙ". Банк-партнер: Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354.С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте zss22.ru