ЖК Парковый: фитнесс центр, эко-стиль и другие преимущества элитного жилья

Главными плюсами нового центра станет экологичность, ведь расположен он будет прямо в сосновом бору. А также взаимное использование территории элитного жилого комплекса, что позволит проводить часть групповых занятий на свежем воздухе!

В Барнауле есть несколько фитнес-центров, которые с удовольствием посещают жители нашего города. Но в осенне-зимний период городской смог проникает в их залы, несмотря на системы очистки воздуха. Интенсивные тренировки в условиях загрязненного воздуха очень вредны! Всего этого удастся избежать в новом спортивном клубе.

Тесное сотрудничество с ЖК “Парковый” позволит не только задействовать богатую спортивную инфраструктуру жилого комплекса, но и обустроить вело и беговые дорожки по периметру территории ЖК “Парковый”.

Напомним: жилой комплекс “Парковый” это проект на 6 домов премиум - сегмента, построенных из кирпича. Первый дом проекта - это 72 просторные квартиры, где высота этажа составляет практически 3 метра, а огромные панорамные энергосберегающие пятикамерные окна позволяют наслаждаться красотой окружающей природы и добавляют света и объема в, и без того просторные квартиры.

Отдельно стоит сказать о наполнении придомовой территории ЖК “Парковый”:

Многоуровневая система безопасности и система контроля доступа на территорию комплекса. Ведь комфорту и безопасности проживания здесь уделено особое внимание.

и система контроля доступа на территорию комплекса. Ведь комфорту и безопасности проживания здесь уделено особое внимание. Спорт и развлечения: В жилом комплексе планируется размещение нескольких спортивных площадок. Одни предусмотрены для групповых видов спорта, таких как футбол, волейбол, баскетбол. Другие будут ориентированы на индивидуальные занятия и включать в себя, помимо различных турников и шведских стенок, еще и уличные тренажеры различных форматов.

В жилом комплексе планируется размещение нескольких спортивных площадок. Одни предусмотрены для групповых видов спорта, таких как футбол, волейбол, баскетбол. Другие будут ориентированы на индивидуальные занятия и включать в себя, помимо различных турников и шведских стенок, еще и уличные тренажеры различных форматов. Детские площадки: На территории комплекса предусмотрено несколько детских уголков для детей различного возраста. Предполагается разделение на три формата детских площадок: 1) Дети от 1-3 лет. 2) Дети 3-6 лет. 3) Дети от 6 лет. Отдельно застройщик позаботится о качестве и безопасности элементов детских площадок.

Индивидуальные парковочные места: Первый дом проекта расположен на огромном земельном участке, практически в половину гектара , что позволяет застройщику планировать размещение индивидуального паркинга для каждой квартиры дома. А также большой гостевой парковки на въезде в жилой комплекс.

Первый дом проекта расположен на огромном земельном участке, практически в , что позволяет застройщику планировать размещение индивидуального паркинга для каждой квартиры дома. А также большой гостевой парковки на въезде в жилой комплекс. Озеленение и благоустройство: В рамках озеленения территории предусмотрен ландшафтный дизайн, устройство газонов, мощение тротуарной плитки и натурального камня, малые архитектурные формы, выполненные в едином ЭКО-стиле, ориентированном на окружающую природу. Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. Еще предусмотрено размещение беседок и зон барбекю, выходы в лес и парковую зону, устройство прогулочных дорожек по периметру комплекса.

Внутренняя отделка квартир так же заслуживает упоминания. Помимо штукатурки и стяжки, в стоимость квартиры входит шпатлевка стен и потолка квартиры, разведение электричества и сантехники, установка выключателей и розеток. Квартиры будут практически готовы к въезду новых жильцов!

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