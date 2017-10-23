ЖК "Парковый": ипотека в "Совкомбанке" или рассрочка на 15 месяцев - что выгодней?

Внимание! В жилом комплексе “Парковый” теперь можно приобрести квартиру и в ипотеку. Только до 15 ноября 2018 года, у покупателей есть возможность приобрести квартиру в “Барнаульской Рублевке” со скидкой 1000 рублей при оформлении ипотеки в банке-партнере ПАО "Совкомбанк". Таким образом, у клиентов есть уникальный шанс приобрести квартиру в элитном жилом комплексе, в нагорной части города Барнаула (по соседству с санаторием “Барнаульский”) всего от 38 000 рублей за квадратный метр.
Напомним: ЖК “ПАРКОВЫЙ” это жилой комплекс премиум класса расположенный непосредственно в сосновом бору. В ЖК планируется разместить 6 невысоких домов, органично вписанных в природный ландшафт местности. Планируемая территория 2,5 гектара. Первый дом проекта уже строится и готов более чем на половину. Спешите, квартир осталось не так уж и много, особенно, если учесть, что в первом доме запланировано всего 72 высококомфортабельные квартиры. Нет малогабаритных квартир. Высота этажа - почти 3 метра. Огромные панорамные окна. Французское остекление лоджий.
Отличительными особенностями комплекса являются:
- Расположение в экологически чистом районе, непосредственно в сосновом бору.
- Этажность - всего 8 этажей.
- Застройщик планирует размещение парковочного места для каждой квартиры.
- Материал стен - кирпич!
- Панорамное остекление окон.
- Клубный формат комплекса - всего 72 квартиры.
- В доме нет маломерных квартир.
- Собственная крышная газовая котельная.
- Спортивные площадки: для активных видов спорта (мини-стадион), для индивидуальных занятий - уличные тренажеры.
- Детские площадки - для разных возрастных групп детей.
- Выходы в лесопарковую прогулочную зону.
- Выделенные зоны отдыха на территории(беседки).
- Охраняемая территория, многоуровневая система безопасности.
- В рамках озеленения территории предусмотрен ландшафтный дизайн, устройство газонов, мощение тротуарной плитки и натурального камня, а так же малые архитектурные формы, выполненные в едином ЭКО-стиле, ориентированном на окружающую природу. Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. И все это в 10 минутах от центра города
- Внутренняя отделка квартир так же заслуживает упоминания. Помимо штукатурки и стяжки, в стоимость квартиры входит шпатлевка стен и потолка квартиры, разведение электричества, установка выключателей, розеток и сантехники. Будут смонтированы подоконники и выполнена отделка окон. Квартиры будут практически готовы к въезду новых жильцов!
Мы считаем: ЖК “Парковый” - является одним из лучших проектов на рынке новостроек Алтайского края. Тем более, что цена и условия покупки - более чем привлекательны, особенно в сравнении с аналогами.
С проектной документацией вы можете на сайте проекта zm35a.ru а так же по телефону отдела продаж: +7(3852) 99-18-18.
Спешите - предложение ограниченно!
Рассрочка предоставляется застройщиком: ЖСК “Змеиногорский”.
Организатор акции: ЖСК “Змеиногорский”. Срок проведения акции с 23.10.2017 г. до 15.11.2017 г.