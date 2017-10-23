ЖК "Парковый": ипотека в "Совкомбанке" или рассрочка на 15 месяцев - что выгодней?

Также в рамках акции, покупателям доступна, сроком до 15 месяцев.

Напомним: ЖК “ПАРКОВЫЙ” это жилой комплекс премиум класса расположенный непосредственно в сосновом бору. В ЖК планируется разместить 6 невысоких домов, органично вписанных в природный ландшафт местности. Планируемая территория 2,5 гектара. Первый дом проекта уже строится и готов более чем на половину. Спешите, квартир осталось не так уж и много, особенно, если учесть, что в первом доме запланировано всего 72 высококомфортабельные квартиры. Нет малогабаритных квартир. Высота этажа - почти 3 метра. Огромные панорамные окна. Французское остекление лоджий.

Отличительными особенностями комплекса являются:

Расположение в экологически чистом районе, непосредственно в сосновом бору.

Этажность - всего 8 этажей.

Застройщик планирует размещение парковочного места для каждой квартиры.

Материал стен - кирпич !

! Панорамное остекление окон.

Клубный формат комплекса - всего 72 квартиры.

В доме нет маломерных квартир.

Собственная крышная газовая котельная.

Спортивные площадки: для активных видов спорта (мини-стадион), для индивидуальных занятий - уличные тренажеры.

Детские площадки - для разных возрастных групп детей.

Выходы в лесопарковую прогулочную зону.

Выделенные зоны отдыха на территории(беседки).

Охраняемая территория, многоуровневая система безопасности.

В рамках озеленения территории предусмотрен ландшафтный дизайн , устройство газонов, мощение тротуарной плитки и натурального камня, а так же малые архитектурные формы, выполненные в едином ЭКО-стиле , ориентированном на окружающую природу . Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. И все это в 10 минутах от центра города

, устройство газонов, мощение тротуарной плитки и натурального камня, а так же малые архитектурные формы, выполненные в едином , ориентированном на . Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. И все это в 10 минутах от центра города Внутренняя отделка квартир так же заслуживает упоминания. Помимо штукатурки и стяжки, в стоимость квартиры входит шпатлевка стен и потолка квартиры, разведение электричества, установка выключателей, розеток и сантехники. Будут смонтированы подоконники и выполнена отделка окон. Квартиры будут практически готовы к въезду новых жильцов!

Мы считаем: ЖК “Парковый” - является одним из лучших проектов на рынке новостроек Алтайского края. Тем более, что цена и условия покупки - более чем привлекательны, особенно в сравнении с аналогами.

С проектной документацией вы можете на сайте проекта zm35a.ru а так же по телефону отдела продаж: +7(3852) 99-18-18.

Спешите - предложение ограниченно!

Рассрочка предоставляется застройщиком: ЖСК “Змеиногорский”.

Организатор акции: ЖСК “Змеиногорский”. Срок проведения акции с 23.10.2017 г. до 15.11.2017 г.