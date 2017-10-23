Недвижимость

ЖК "Парковый": ипотека в "Совкомбанке" или рассрочка на 15 месяцев - что выгодней?

Сегодня, 10:58.
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Внимание! В жилом комплексе “Парковый” теперь можно приобрести квартиру и в ипотеку. Только до 15 ноября 2018 года, у покупателей есть возможность приобрести квартиру в “Барнаульской Рублевке” со скидкой 1000 рублей при оформлении ипотеки в банке-партнере ПАО "Совкомбанк". Таким образом, у клиентов есть уникальный шанс приобрести квартиру в элитном жилом комплексе, в нагорной части города Барнаула (по соседству с санаторием “Барнаульский”) всего от 38 000 рублей за квадратный метр.

Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".
Также в рамках акции, покупателям доступна беспроцентная рассрочка, сроком до 15 месяцев.

Напомним: ЖК “ПАРКОВЫЙ” это жилой комплекс премиум класса расположенный непосредственно в сосновом бору. В ЖК планируется разместить 6 невысоких домов, органично вписанных в природный ландшафт местности. Планируемая территория 2,5 гектара. Первый дом проекта уже строится и готов более чем на половину. Спешите, квартир осталось не так уж и много, особенно, если учесть, что в первом доме запланировано всего 72 высококомфортабельные квартиры. Нет малогабаритных квартир. Высота этажа - почти 3 метра. Огромные панорамные окна. Французское остекление лоджий.

Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".

Отличительными особенностями комплекса являются:

  • Расположение в экологически чистом районе, непосредственно в сосновом бору.
  • Этажность - всего 8 этажей.
  • Застройщик планирует размещение парковочного места для каждой квартиры.
  • Материал стен - кирпич!
  • Панорамное остекление окон.
  • Клубный формат комплекса - всего 72 квартиры.
  • В доме нет маломерных квартир.
  • Собственная крышная газовая котельная.
  • Спортивные площадки: для активных видов спорта (мини-стадион), для индивидуальных занятий - уличные тренажеры.
  • Детские площадки - для разных возрастных групп детей.
  • Выходы в лесопарковую прогулочную зону.
  • Выделенные зоны отдыха на территории(беседки).
  • Охраняемая территория, многоуровневая система безопасности.
  • В рамках озеленения территории предусмотрен ландшафтный дизайн, устройство газонов, мощение тротуарной плитки и натурального камня, а так же малые архитектурные формы, выполненные в едином ЭКО-стиле, ориентированном на окружающую природу. Оригинальные фонари и светильники обеспечат уют и атмосферу спокойствия. И все это в 10 минутах от центра города
  • Внутренняя отделка квартир так же заслуживает упоминания. Помимо штукатурки и стяжки, в стоимость квартиры входит шпатлевка стен и потолка квартиры, разведение электричества, установка выключателей, розеток и сантехники. Будут смонтированы подоконники и выполнена отделка окон. Квартиры будут практически готовы к въезду новых жильцов!

Мы считаем: ЖК “Парковый” - является одним из лучших проектов на рынке новостроек Алтайского края. Тем более, что цена и условия покупки - более чем привлекательны, особенно в сравнении с аналогами.

Жилой комплекс "Парковый".
Жилой комплекс "Парковый".

С проектной документацией вы можете на сайте проекта zm35a.ru а так же по телефону отдела продаж: +7(3852) 99-18-18.

Спешите - предложение ограниченно!

Рассрочка предоставляется застройщиком: ЖСК “Змеиногорский”.

Организатор акции: ЖСК “Змеиногорский”. Срок проведения акции с 23.10.2017 г. до 15.11.2017 г.

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