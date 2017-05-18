Барнаульская школа тележурналистики для детей объявляет новый набор.

Отличная новость: летняя школа тележурналистики для детей начинается с июня.
Телесюжет — это съемки познавательного документального мини-фильма, где ребенок — главный герой. В кулинарной программе он приготовит блюда вместе с шеф-поваром, в камнерезной мастерской создаст украшение вместе с ювелирами, в зоопарке побывает там, куда нельзя заходить посетителям, на съемках спортивного сюжета будет тренироваться вместе со спортсменами. Дети многому научатся — выступать, свободно говорить перед камерой, составлять связный текст, интересно, эмоционально преподносить информацию. Программа "Детская служба новостей" выходит на РЕН-ТВ каждую неделю.
В группу набирают всего 7 ребятишек от 6 до 15 лет. Десять занятий длятся 5 недель (съемки 2 раза в неделю по будням).
Узнать подробности и записаться можно у опытных кураторов-журналистов проекта по телефонам: 8 (905) 924-92-02 (Соня Сапрыкина), 8 (903) 949-20-12 (Юлия Годар)
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