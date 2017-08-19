Барнаульские модницы устроили Fashion-девичник с дефиле моделей

Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.

Кроме просмотра дефиле моделей участницам Fashion-девичника удалось послушать лекцию о тенденциях в свадебной моде, посмотреть мастер-классы стилиста, узнать о правильном питании, принять участие в дегустации и много, очень много фотографировать и фотографироваться.