Барнаульские модницы устроили Fashion-девичник с дефиле моделей

18 августа в Ultre дизайн-маркет Teplizza устроил показы, на который собрались модные девушки.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Fashion-девичник в Барнауле. 18 августа 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.
Кроме просмотра дефиле моделей участницам Fashion-девичника удалось послушать лекцию о тенденциях в свадебной моде, посмотреть мастер-классы стилиста, узнать о правильном питании, принять участие в дегустации и много, очень много фотографировать и фотографироваться.
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