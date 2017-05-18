Барнаульский медицинский центр расскажет каких врачей нужно проходить при поступлении в детский сад

Первый раз в детский сад — это не менее значимое событие в жизни маленького человека, чем школа.
А может быть, и более. Ведь домашний малыш расширяет рамки своего маленького мира и попадает в свой первый коллектив. Новые люди, новые обстоятельства и (чего так боятся все мамы и бабушки) новые инфекции. В общем, для семьи начинается новая эпоха. И первый, очень важный этап эпопеи под названием "детский сад" — это прохождение медицинской комиссии. Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье" специально для своих пациентов разработал программу "Я иду в детский сад!".
Всех и сразу
Очереди в регистратуру, талоны на прием в самое неудобное время — это страшный сон всех мам. Кажется невероятным, но в "Детском здоровье" пройти комплексное обследование при оформлении в детский сад можно всего за один-два дня! Центр работает с 8.00 до 20.00, и даже в субботу прием ведут все специалисты, к тому же родители могут сами выбрать удобный им график посещения врачей.
При этом строго соблюдаются все необходимые нормативы: программа разработана в соответствии с порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров при поступлении в образовательные учреждения. Мелочь, но приятно: медицинская карта формы 026/у-2000 дарится от КДЦ "Детское здоровье" пациентам в подарок, с этой картой малыш пойдет и в школу.
Очень важно, что врачи "Детского здоровья" не просто делают запись в карточке "здоров", а действительно внимательно и очень тщательно проводят полный осмотр, честно отвечая на вопрос, готов ли ребенок к посещению детского учреждения. И если ответ окажется не однозначно утвердительным, всегда дадут рекомендации и назначат грамотное лечение. Ведь в КДЦ "Детское здоровье работают ведущие специалисты г. Барнаула и Алтайского края, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук.
По итогам прохождения программы "Я иду в детский сад" ребенок получит консультации офтальмолога, невролога, хирурга, гинеколога (для девочек) или уролога-андролога (для мальчиков), психиатра, оториноларинголога, педиатра, психолога и логопеда, а также сдаст все нужные анализы. А врач-педиатр сделает все необходимые записи в медицинской карте. Именно эти врачи будут отличными помощниками родителям в такой ответственный и волнительный период в жизни ребенка на этапе развития от 2 до 6 лет.
Кстати, сейчас на программу "Я иду в детский сад" от "Детского здоровья" действует скидка 20%.
Организатор акции: ООО "Консультативно-диагностический центр “Детское здоровье”. Акция действительна до 31.05.2017 г. Подробности на сайте www.kdc22.ru.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.