Шоппинг

Эксперты рассказали, чего ждать барнаульцам от этого лета

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Сегодня, 17:18.
Новости компаний

Вышел июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". В этом месяце мы поймаем лето, во что бы то ни стало! Смена погоды — лишь фон. Мы — в центре событий и только нам решать, какими будут эти три месяца.

В этом месяце "Я покупаю" расскажет:

  • Почему веснушки — это модно и как нарисовать их самому, если природа обделила этим трендом.
  • Маникюр с логотипами — еще один способ признаться в любви к любимым брендам
  • Что пучок можно носить и в пир, и в мир — если он, конечно, правильно сделан. Осваиваем технику под руководством стилиста Веры Браун.
  • Дом может стать арт-объектом, если внести в него элементы поп-арта.
  • Тест-драйв нового BMW 5 серии способен заменить неделю активного отдыха.
  • От проблем сбежать можно — если это остров в Канарском архипелаге.
  • Загадываем сто желаний — и семь из них обязательно исполнятся.

Приглашенный редактор — врач-косметолог и руководитель центра "Новый возраст" Наталья Бубенчикова — расскажет, как начать состязание со временем, чтобы оно завершилось в вашу пользу.

Электронная версия "Я покупаю. Барнаул"

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