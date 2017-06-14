Эксперты рассказали, чего ждать барнаульцам от этого лета

Вышел июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". В этом месяце мы поймаем лето, во что бы то ни стало! Смена погоды — лишь фон. Мы — в центре событий и только нам решать, какими будут эти три месяца.

Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". В этом месяце "Я покупаю" расскажет: Почему веснушки — это модно и как нарисовать их самому, если природа обделила этим трендом.

Маникюр с логотипами — еще один способ признаться в любви к любимым брендам

Что пучок можно носить и в пир, и в мир — если он, конечно, правильно сделан. Осваиваем технику под руководством стилиста Веры Браун.

Дом может стать арт-объектом, если внести в него элементы поп-арта.

Тест-драйв нового BMW 5 серии способен заменить неделю активного отдыха.

От проблем сбежать можно — если это остров в Канарском архипелаге.

Загадываем сто желаний — и семь из них обязательно исполнятся. Приглашенный редактор — врач-косметолог и руководитель центра "Новый возраст" Наталья Бубенчикова — расскажет, как начать состязание со временем, чтобы оно завершилось в вашу пользу. Электронная версия "Я покупаю. Барнаул"