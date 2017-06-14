Эксперты рассказали, чего ждать барнаульцам от этого лета

Вышел июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". В этом месяце мы поймаем лето, во что бы то ни стало! Смена погоды — лишь фон. Мы — в центре событий и только нам решать, какими будут эти три месяца.
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июньский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
В этом месяце "Я покупаю" расскажет:
- Почему веснушки — это модно и как нарисовать их самому, если природа обделила этим трендом.
- Маникюр с логотипами — еще один способ признаться в любви к любимым брендам
- Что пучок можно носить и в пир, и в мир — если он, конечно, правильно сделан. Осваиваем технику под руководством стилиста Веры Браун.
- Дом может стать арт-объектом, если внести в него элементы поп-арта.
- Тест-драйв нового BMW 5 серии способен заменить неделю активного отдыха.
- От проблем сбежать можно — если это остров в Канарском архипелаге.
- Загадываем сто желаний — и семь из них обязательно исполнятся.
Приглашенный редактор — врач-косметолог и руководитель центра "Новый возраст" Наталья Бубенчикова — расскажет, как начать состязание со временем, чтобы оно завершилось в вашу пользу.
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