Где в Барнауле купить наряд для выпускного в детском саду

Мультибрендовый магазин детской одежды и обуви Pavle приглашает родителей за покупками. Одежда для новорожденных, комплекты для выписки, повседневная и праздничная одежда для детей от 0 до 8 лет.
Детская одежда. Фото : Дмитрий Лямзин.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Детская одежда. Фото : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
Иллюстрация : архив мультибрендового магазина детской одежды и обуви Pavle.
В магазине можно одеть ребенка с головы до ног, включая обувь и аксессуары. Обувь, представленная в отделе, произведена в Сербии и выполнена по высоким стандартам качества. На часть ассортимента действуют скидки и специальные акции.
- Платье, Choupette, цена по запросу
- Кроссовки, Балдино, цена по запросу
- Конверт на выписку утепленный, Делюкс, цена по запросу
- Комплект на выписку, Choupette, цена по запросу
- Пинетки, Choupette, цена по запросу
- Полукомбинезон-песочник и повязка на голову, Choupette, цена по запросу
- Кроссовки, Pavle, цена по запросу
- Костюм велюровый, Choupette, цена по запросу.
- Конверт утепленный, Choupette, цена по запросу
- Песочник, Choupette, цена по запросу
Pavle, мультибрендовый магазин детской одежды и обуви
Адрес: ТЦ "Майский", пр. Красноармейский, 64, 1-й этаж, правое крыло
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