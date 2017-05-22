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Где в Барнауле купить наряд для выпускного в детском саду

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Сегодня, 19:17.
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Мультибрендовый магазин детской одежды и обуви Pavle приглашает родителей за покупками. Одежда для новорожденных, комплекты для выписки, повседневная и праздничная одежда для детей от 0 до 8 лет.

В магазине можно одеть ребенка с головы до ног, включая обувь и аксессуары. Обувь, представленная в отделе, произведена в Сербии и выполнена по высоким стандартам качества. На часть ассортимента действуют скидки и специальные акции.

Детская одежда.
Детская одежда.
  1. Платье, Choupette, цена по запросу
  2. Кроссовки, Балдино, цена по запросу
  3. Конверт на выписку утепленный, Делюкс, цена по запросу
  4. Комплект на выписку, Choupette, цена по запросу
  5. Пинетки, Choupette, цена по запросу
  6. Полукомбинезон-песочник и повязка на голову, Choupette, цена по запросу
  7. Кроссовки, Pavle, цена по запросу
  8. Костюм велюровый, Choupette, цена по запросу.
  9. Конверт утепленный, Choupette, цена по запросу
  10. Песочник, Choupette, цена по запросу

Pavle, мультибрендовый магазин детской одежды и обуви

Адрес: ТЦ "Майский", пр. Красноармейский, 64, 1-й этаж, правое крыло

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