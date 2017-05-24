Где в центре города можно посетить развивающие занятия для ребенка

В центре родители смогут найти очень много интересного, увлекательного и полезного для своего ребенка. Это и комплекс раннего развития для младенцев, и занятия по системе Монтессори для детишек от года до трех лет, и подготовка старших дошкольников к школе.

В "Клевере" ждут малышей разных возрастов на занятия ритмики, английского языка, шахмат, танцев. Здесь можно пообщаться с психологом и логопедом, оставить детей на полный день или несколько часов, провести веселый праздник или отметить день рождения.

"Клевер", детский развивающий центр

Адрес: г. Барнаул, ул. Песчаная, 83

Тел.: (385-2)58-17-23

Сайт: detsiy-center-clever.ru

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