Простой способ уберечь голову от солнечного удара

Начало летнего сезона, сопровождается высокой солнечной активностью, которая может быть вредна как для детей, так и для взрослых, поэтому сеть головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим" приглашает жителей города за покупками.

Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин. Широкий ассортимент позволит покупателям с разными вкусами, от классического до экстравагантного, найти себе подходящую модель головного убора. Также в сети представлены купальники и аксессуары для пляжного отдыха. Сеть головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим" ТРЦ "Европа", 2-й этаж;

ТРК "СИТИ-центр", 2-й этаж;

ЦВиР "Огни", 1-й этаж;

Гипермаркет "Алтай";

ТД "Пассаж", 2-й этаж;

ЦУМ, 2-й этаж;

ТЦ "Лето", 1-й этаж;

ТЦ "Норд-Вест", 1-й этаж;

ТЦ "Старый базар";

ТЦ "Малина", 1-й этаж;

ТЦ "24-й сезон";

ТЦ "Гулливер"

г. Новоалтайск, ТРЦ Park,

ул. Деповская, 22, 2-й этаж.