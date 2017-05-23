Шоппинг

Простой способ уберечь голову от солнечного удара

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Сегодня, 12:02.
Жизнь

Начало летнего сезона, сопровождается высокой солнечной активностью, которая может быть вредна как для детей, так и для взрослых, поэтому сеть головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим" приглашает жителей города за покупками.

Широкий ассортимент позволит покупателям с разными вкусами, от классического до экстравагантного, найти себе подходящую модель головного убора. Также в сети представлены купальники и аксессуары для пляжного отдыха.

Сеть головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим"

  • ТРЦ "Европа", 2-й этаж;
  • ТРК "СИТИ-центр", 2-й этаж;
  • ЦВиР "Огни", 1-й этаж;
  • Гипермаркет "Алтай";
  • ТД "Пассаж", 2-й этаж;
  • ЦУМ, 2-й этаж;
  • ТЦ "Лето", 1-й этаж;
  • ТЦ "Норд-Вест", 1-й этаж;
  • ТЦ "Старый базар";
  • ТЦ "Малина", 1-й этаж;
  • ТЦ "24-й сезон";
  • ТЦ "Гулливер"
  • г. Новоалтайск, ТРЦ Park,
  • ул. Деповская, 22, 2-й этаж.
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