Простой способ уберечь голову от солнечного удара

Начало летнего сезона, сопровождается высокой солнечной активностью, которая может быть вредна как для детей, так и для взрослых, поэтому сеть головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим" приглашает жителей города за покупками.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Головные уборы. Фото : Дмитрий Лямзин.
Широкий ассортимент позволит покупателям с разными вкусами, от классического до экстравагантного, найти себе подходящую модель головного убора. Также в сети представлены купальники и аксессуары для пляжного отдыха.
Сеть головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим"
- ТРЦ "Европа", 2-й этаж;
- ТРК "СИТИ-центр", 2-й этаж;
- ЦВиР "Огни", 1-й этаж;
- Гипермаркет "Алтай";
- ТД "Пассаж", 2-й этаж;
- ЦУМ, 2-й этаж;
- ТЦ "Лето", 1-й этаж;
- ТЦ "Норд-Вест", 1-й этаж;
- ТЦ "Старый базар";
- ТЦ "Малина", 1-й этаж;
- ТЦ "24-й сезон";
- ТЦ "Гулливер"
- г. Новоалтайск, ТРЦ Park,
- ул. Деповская, 22, 2-й этаж.
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