Какие эмоции у барнаульских детей вызывает контактный зоопарк?

"Мама, а правда, мне можно? Поиграть с енотом, пощекотать смешного ежика, посадить на плечо живого попугая?!" Невероятная детская радость: трогать, обнимать, гладить живое, пушистое и настоящее. Особенно приятно, когда шалить позволяет комфортная детская одежда и обувь, такая как у бренда Gulliver.

Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко". Gulliver, магазин стильной детской одежды и обуви Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина 67-а,

Тел.: (385-2) 61-00-42,

Сайт: gulliver-wear.ru

Инстаграм: gulliver_barnaul "Теремок", трогательный зоопарк Адрес: г. Барнаул, ТРЦ "Арена", Павловский тр., 188

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