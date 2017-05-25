Какие эмоции у барнаульских детей вызывает контактный зоопарк?

"Мама, а правда, мне можно? Поиграть с енотом, пощекотать смешного ежика, посадить на плечо живого попугая?!" Невероятная детская радость: трогать, обнимать, гладить живое, пушистое и настоящее. Особенно приятно, когда шалить позволяет комфортная детская одежда и обувь, такая как у бренда Gulliver.
Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Комфортная детская одежда и обувь Gulliver. Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Фото : архив ЗАО Торговый дом "Гулливер и Ко".
Gulliver, магазин стильной детской одежды и обуви
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина 67-а,
Тел.: (385-2) 61-00-42,
Сайт: gulliver-wear.ru
Инстаграм: gulliver_barnaul
"Теремок", трогательный зоопарк
Адрес: г. Барнаул, ТРЦ "Арена", Павловский тр., 188
Тел.: +7 (913) 232-40-76
Сайт: зоопарк22.рф
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