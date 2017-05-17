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Майский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" с сюрпризом внутри

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Сегодня, 18:30.
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Очередной выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" уже ждет своих читателей на фирменных стойках и это не совсем обычный номер, поскольку читателей ждет сюрприз - еще один мини-журнал внутри — приложение "Я Покупаю. Дети"

Журнал "Я ПОКУПАЮ". Обложка - май 2017.
Журнал "Я ПОКУПАЮ". Обложка - май 2017 .Фото : Журнал "Я ПОКУПАЮ".

Это будет уже девятый выпуск барнаульского проекта, завоевавшего популярность среди мам и детей.

Традиционно детский номер сопровождается фотоконкурсом и другими интересными проектами. Впрочем, и страницы "взрослого" "Я Покупаю" порадуют легким солнечным настроением накануне лета, ведь тема номера — "Взлетаем к солнцу".

Взлетаем и читаем:

  • Мандариновый — главный тренд в гардеробе и не только;
  • Куда мечтают отправиться путешествовать маленькие барнаульцы;
  • Кто стал победителем фотоконкурса от сети "Гольфстрим";
  • Какие приключения ждут детей на даче.
Журнал "Я ПОКУПАЮ". Май-2017.
Журнал "Я ПОКУПАЮ". Май-2017

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