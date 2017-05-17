Майский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" с сюрпризом внутри

Очередной выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" уже ждет своих читателей на фирменных стойках и это не совсем обычный номер, поскольку читателей ждет сюрприз - еще один мини-журнал внутри — приложение "Я Покупаю. Дети"

Это будет уже девятый выпуск барнаульского проекта, завоевавшего популярность среди мам и детей. Традиционно детский номер сопровождается фотоконкурсом и другими интересными проектами. Впрочем, и страницы "взрослого" "Я Покупаю" порадуют легким солнечным настроением накануне лета, ведь тема номера — "Взлетаем к солнцу". Взлетаем и читаем: Мандариновый — главный тренд в гардеробе и не только;

— главный тренд в гардеробе и не только; Куда мечтают отправиться путешествовать маленькие барнаульцы;

Кто стал победителем фотоконкурса от сети "Гольфстрим" ;

фотоконкурса от сети ; Какие приключения ждут детей на даче.