Модный глянцевый журнал согреет вас осенью

В сентябре вы вполне можете осуществить все свои планы и составить новый wish-лист! Запишитесь на йогу, начните изучать иностранные языки или отправьтесь в путешествие. Почему бы и нет? Сделаем обязательно!
Шопинг-гид "Я Покупаю. Барнаул" предлагает познакомиться с самыми яркими трендами этого сезона. Например, примерить кейп (знаете, что это такое?), купить новую красную помаду или серебристые туфли.
В сентябрьском выпуске вы узнаете не только о новинках этой осени, но и о том, как появились самые незаменимые вещи в нашем гардеробе, как привлечь успех и благополучие в свой дом с помощью правильно подобранного платья или отреставрированного комода и многое другое.
Что мешает нам сделать осень ярче и интереснее? Абсолютно ничего! Добавьте ярких красок в будни, и вам будет проще осуществить все планы! А вдохновение и новые идеи ищите в сентябрьском выпуске шопинг-гида "Я Покупаю. Барнаул".
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