Модный глянцевый журнал согреет вас осенью

Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Сентябрьский выпуск шопинг-гида "Я покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".

Шопинг-гид "Я Покупаю. Барнаул" предлагает познакомиться с самыми яркими трендами этого сезона. Например, примерить кейп (знаете, что это такое?), купить новую красную помаду или серебристые туфли.

В сентябрьском выпуске вы узнаете не только о новинках этой осени, но и о том, как появились самые незаменимые вещи в нашем гардеробе, как привлечь успех и благополучие в свой дом с помощью правильно подобранного платья или отреставрированного комода и многое другое.

Что мешает нам сделать осень ярче и интереснее? Абсолютно ничего! Добавьте ярких красок в будни, и вам будет проще осуществить все планы! А вдохновение и новые идеи ищите в сентябрьском выпуске шопинг-гида "Я Покупаю. Барнаул".