Психолог детского центра в Барнауле расскажет, почему важно начинать развивать ребенка с самых первых дней

Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка". Развиваем ребенка. Фото : архив центра семьи и детства "Имка".

Но самая важная задача, которую ставят перед собой сотрудники "ИМКИ", — это создание пространства любви и роста для каждого участника процесса — для детей, педагогов, родителей. И еще удивительная связующая нить — от еще беременной мамы до выпуска малыша в школу. Детсад "ИМКА" не похож на большинство детских садов — здесь своя, особенная атмосфера поиска, открытия, игры. Особенные программы для самых маленьких и их мам — гордость центра. Единственные в городе, педагоги и психологи работают с программой "Сонатал" еще в перинатальном периоде.

Именно о вопросах преемственности мы поговорим сегодня с руководителем психологической службы детского центра "ИМКА" Мариной Протопоповой. Марина — клинический психолог, член Международной академии семьи, член Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины.

— Марина Владимировна, мы знаем "ИМКУ" как детский сад с интересными программами, а вы работаете с беременными мамами и теми детками, которые еще только собираются родиться, не то чтобы в детский садик прийти …

Марина Протопопова.

— Да. И беременность — это совершенно чудесное время и пространство, в котором живет ваш малыш. Вы с ним еще одно целое. Когда в теплом и уютном мамином животике это чудо зарождается, так важно, какие звуки доносятся до него, какие волны маминых эмоций, чем питает его мамин организм… Именно в этот момент начинается самое главное для будущего человека — его доверие к миру, в который он готовится прийти.

— А что это за программа "Сонатал", которой так гордится центр?

— Сегодня у "ИМКИ" заключен лицензионный договор с автором метода "Сонатал", профессором М. Л. Лазаревым. Сам метод рекомендован к применению Минздравом РФ и является, пожалуй, единственным, который работает с дородовым ребенком и мамой с помощью музыки. "Сонатал" учит маму и папу общаться с малышом еще до его рождения, устанавливает духовную близость между мамой и ребенком, выполняет и для нее, и для малыша антистрессовую функцию, это снижает риск внутриутробных осложнений и направлено на гармоничное физиологическое созревание плода. "Сонатал" — это рождение и музыка (sonus — "звук", natal — "рожденный"). "Сонаталята" даже внутри наших групп "Мама+малыш" заметно выделяются из среды сверстников — они открыты, сообразительны, зачастую опережают сверстников в психофизическом развитии, не испытывают сложностей в коммуникациях.

— Вот малыш родился, и мама готова "вывести его в свет". Когда это можно делать?

— У нас были случаи, когда в группы "Мама+малыш" приходили мамочки с двухмесячными малышами и прекрасно осваивались. У нас для таких малышек есть особенные программы.

— А ребенок постарше, но еще не привычно садиковского возраста, скажем, двух лет? Есть что-то для таких деток?

— Конечно! Это совершенно очаровательный возраст — и здесь мы предлагаем уже комплексный подход — продолжаем работать с музыкальными программами М. Л. Лазарева, используем методику М. Монтессори, программу по этнопедагогике. Ребята в комфортной развивающей среде с помощью внимательных педагогов познают мир и делают первые открытия. Малышей мы ждем в группы "Мама+малыш" и группу кратковременного пребывания "Кроха".

— Марина, вы сказали, что преемственность в подходе к ребенку является одним из основных принципов "ИМКИ". Почему это так важно?

— Единая среда, атмосфера поиска и открытий, единые ценности создают для ребенка ощущение стабильности, устойчивости и уверенности в мире, который его окружает. Соответственно, на этом основывается базовое доверие маленького человека к большому миру. А это, в свою очередь, залог успешной и сильной личности. А это и есть цель и задача, которую решает "ИМКА".

"ИМКА", центр семьи и детства

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