Слегка пошалим: вышел июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

В ближайшие дни на фирменных стойках появится свежий выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Поскольку наступил самый жаркий и беззаботный месяц лета, настроение у большинства пред- или постотпускное, а самые счастливые отдыхают в текущий момент, можно расслабиться и немного пошалить.

Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Кстати, "Слегка пошалим" — тема нового номера. Шалости, впрочем, совсем безобидные, но приятные. Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в июле: ведет красивую жизнь;

плетет косы (а не интриги!);

рисует мечты;

устраивает праздники;

веселится с друзьями на вечеринках. Полистать электронную версию можно здесь >>