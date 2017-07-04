Слегка пошалим: вышел июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

В ближайшие дни на фирменных стойках появится свежий выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Поскольку наступил самый жаркий и беззаботный месяц лета, настроение у большинства пред- или постотпускное, а самые счастливые отдыхают в текущий момент, можно расслабиться и немного пошалить.
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Кстати, "Слегка пошалим" — тема нового номера. Шалости, впрочем, совсем безобидные, но приятные.
Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в июле:
- ведет красивую жизнь;
- плетет косы (а не интриги!);
- рисует мечты;
- устраивает праздники;
- веселится с друзьями на вечеринках.
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