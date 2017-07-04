Шоппинг

Слегка пошалим: вышел июльский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

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Сегодня, 18:54.
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В ближайшие дни на фирменных стойках появится свежий выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Поскольку наступил самый жаркий и беззаботный месяц лета, настроение у большинства пред- или постотпускное, а самые счастливые отдыхают в текущий момент, можно расслабиться и немного пошалить.

Кстати, "Слегка пошалим" — тема нового номера. Шалости, впрочем, совсем безобидные, но приятные.

Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в июле:

  • ведет красивую жизнь;
  • плетет косы (а не интриги!);
  • рисует мечты;
  • устраивает праздники;
  • веселится с друзьями на вечеринках.

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