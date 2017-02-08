Барнаульцам предлагают разбудить любовь в феврале

Скоро на фирменных стойках появится первый в этом году выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". По традиции он появляется в феврале и посвящен всем грядущим праздникам, поэтому тема номера — "Разбудим любовь".

Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Последний месяц зимы — самое время активизировать себя и потихоньку начать просыпаться от зимней спячки. Поэтому в феврале в Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" взбодрит читателей: зелеными красками на подиумах и в интерьере,

соблазнительными коллекциями белья,

любовными признаниями наших блогеров,

идеями для безупречного свидания,

проектом "7 идеальных мужчин", полном сюрпризов. Электронная версия Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"