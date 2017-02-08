Шоппинг

Барнаульцам предлагают разбудить любовь в феврале

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Сегодня, 12:18.
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Скоро на фирменных стойках появится первый в этом году выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". По традиции он появляется в феврале и посвящен всем грядущим праздникам, поэтому тема номера — "Разбудим любовь".

Последний месяц зимы — самое время активизировать себя и потихоньку начать просыпаться от зимней спячки.

Поэтому в феврале в Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" взбодрит читателей:

  • зелеными красками на подиумах и в интерьере,
  • соблазнительными коллекциями белья,
  • любовными признаниями наших блогеров,
  • идеями для безупречного свидания,
  • проектом "7 идеальных мужчин", полном сюрпризов.

Электронная версия Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

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