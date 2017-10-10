Шоппинг

Вышел октябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Сегодня, 09:59.
Новости компаний

Скоро на фирменных стойках появится свежий выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Октябрь в наших широтах — это и дождь со снегом, и еще ласковое солнце в золотых листьях. То радуемся последним теплым дням, то опять мерзнем, но дел обычно невпроворот, поэтому на хандру времени нет.

"Добавим огня" — тема нового номера первого барнаульского глянца. Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в октябре предлагает взбодриться и согреться:

  • Овчинка стоит выделки — присматриваемся к дубленкам.
  • Оксфорды — не поучиться, так хоть поносить.
  • Уроки геометрии — новое в нейл-арте
  • Мечта греет — в Париж, почему бы нет?
  • Светская жизнь: выставки, тест-драйвы, праздники.

Электронную версию журнала можно посмотреть здесь >>

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus