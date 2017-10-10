Вышел октябрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Скоро на фирменных стойках появится свежий выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Октябрь в наших широтах — это и дождь со снегом, и еще ласковое солнце в золотых листьях. То радуемся последним теплым дням, то опять мерзнем, но дел обычно невпроворот, поэтому на хандру времени нет.

Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (октябрь 2017 г.). Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". "Добавим огня" — тема нового номера первого барнаульского глянца. Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в октябре предлагает взбодриться и согреться: Овчинка стоит выделки — присматриваемся к дубленкам.

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