Видео и фотофакты. В Новосибирске вновь разгорелся пожар на рынке, слышны взрывы

К обеду 6 июня в Новосибирске на складе рынка "Левобережный" вновь разгорелся пожар, который всю ночь и утро тушили сотрудники МЧС, сообщает "Инцидент Новосибирск".
По словам очевидцев, загорелись полиэтиленовые пакеты. Огнём охвачены все секции, происходят взрывы консервации по всему складу. Пожарные с трудом справляются с огнем.
Юлия Немилостивых,
очевидец:
Взрываются упаковки с простейшими зажигалками. Территория вокруг склада оцеплена. Пострадавших нет. Перекрыт один из въездов перекрыт. Розничный сектор и остальные склады работают в обычном режиме. Материальный ущерб серьезный. По сути, горит у всех на глазах действующий бизнес: это рабочие места, продукция, денежные вложения. Но люди не пострадали.
Напомним, что сообщение о пожаре в МЧС пришло 5 июня в 22.16. Через пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты. В общей сложности с огнем боролись 42 человека и 14 единиц техники. На помощь пожарным привлекались три поливальные машины. Как сообщали спасатели, борьбе с огнем мешало то, что склад, разделенный деревянными перегородками на отсеки, был сильно загружен продуктами питания, в т.ч. кондитерскими изделиями.
Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Более трех часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать возгорание, к пяти утра 6 июня открытое горение было ликвидировано. Но потом разгорелось вновь.
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