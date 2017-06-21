В небе над Балтийским морем засекли и перехватили самолет американской разведки

В итоге российский пилот из состава ПВО Балтийского флота сопровождал самолет-разведчик США, пока тот не изменил направление полета от границы России.

Всего, по данным минобороны, только за прошлую неделю зафиксировано более 15 полетов американских самолетов-разведчиков и стран НАТО над Балтикой с разведывательными целями в непосредственной близости от границы России.

В свою очередь, в оборонном ведомстве США утверждают, что провокационных маневров со стороны американского самолета не было, их истребитель находился в международном воздушном пространстве и "не сделал ничего такого, чтобы спровоцировать действия летчика Су-27".