В небе над Балтийским морем засекли и перехватили самолет американской разведки

В России, над Балтийским морем истребителями Су-27 удалось перехватить американские самолеты воздушной разведки RC-135. Об этом сообщают Вести.ru со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ. По мнению российской стороны, один из зарубежных самолетов пытался опасно сблизиться с нашим истребителем и даже зашел на провокационный круг, чем и вызвал некоторые подозрения.
В итоге российский пилот из состава ПВО Балтийского флота сопровождал самолет-разведчик США, пока тот не изменил направление полета от границы России.
Всего, по данным минобороны, только за прошлую неделю зафиксировано более 15 полетов американских самолетов-разведчиков и стран НАТО над Балтикой с разведывательными целями в непосредственной близости от границы России.
В свою очередь, в оборонном ведомстве США утверждают, что провокационных маневров со стороны американского самолета не было, их истребитель находился в международном воздушном пространстве и "не сделал ничего такого, чтобы спровоцировать действия летчика Су-27".
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