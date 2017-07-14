Минкомсвязи предложили реализовать "закон Яровой" за счет абонентов

Сообщается, что средства абонентов направят на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований закона. Платеж может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. Если такая мера будет принята, суммарные сборы с абонентов ежегодно будут составлять 50–85 миллиардов рублей. За неуплату платежа предложили установить административную ответственность.

В Минкомсвязи сообщили РИА Новости, что в ведомстве инициативу пока не рассматривали. При этом, по словам директора департамента внешних коммуникаций ведомства, некоторые представители Минкомсвязи полагают, "это одна из идей отрасли, звучит она разумно, но вопрос в том, будет ли она поддержана правительством".

Справка

"Закон Яровой" — пакет антитеррористических поправок, получивший неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год. И те, и другие должны будут хранить сроком до полугода аудиозаписи звонков, содержание переписки, изображения, звуки, видео и другую информацию, отправленную пользователями.