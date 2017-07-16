Уха, шахматы и краски. Как на алтайских озерах прошел масштабный фестиваль

15 июля в Завьяловском районе Алтайского края в третий раз прошел фестиваль "На Завьяловских озерах!".
Гостей ждала развлекательная программа "Жареный карась" с конкурсной программой и дегустацией тройной ухи. На берегу озера Щелочное прошел ежегодный турнир по шахматам, а на площадке перед коттеджами между Соленым и пресным озером Кривое зрители могли наблюдать краевой турнир по самбо, на который съехались около 60 участников из районов и городов Алтайского края и Новосибирской области. Все желающие могли приобрести изделия ручной работы, сувениры и натуральные алтайские продукты. Самым ярким и красочным событием стал праздник красок "холи".
Николай Губерт,
глава администрации Завьялоского района:
Фестиваль — это событийный туризм, который привлекает людей. На спортивные мероприятия люди приезжают со всей Сибири, в основном из Омска, Новосибирска, Кемерово, Томска. Раньше приходилось задействовать собственные команды, а сейчас в этом нет необходимости — нужно только объявить о событийном мероприятии, команды сами звонят, записываются и играют между собой. У нас ежедневно работают теннисные и шахматные столы, футбольное поле, волейбольная площадка. Июнь был жаркий, к нам приехало на 20% больше туристов, чем в прошлом году. Открылся "Город Мастеров", приехало очень много мастеров со своей продукцией, в том числе и не только из Алтайского края. Жителям Завьяловского района природа подарила уникальные озера. У нас небольшое расстояние между Щелочным, Соленым и пресным озерами. Многие люди приезжают сюда отдохнуть. На сегодняшний день у нас до 4 августа забронированы все номера и нет ни одного свободного места.
Елена Лорем,
предприниматель Завьяловского района:
Идея создания фито-бара "Белка" возникла в 2015 году. Мы решили создать тихое спокойное место, где люди могут выпить натуральный чай, попробовать продукты наших алтайских производителей. У нас много травяных чаев разного спектра действия – для мужчин, для женщин, общеукрепляющие, тонизирующие. Чаи собираются вручную. Представлено много бальзамов проверенных производителей, в качестве которых мы уверенны. А также у нас на втором этаже есть два благоустроенных номера, рассчитанные на людей, которые любят отдохнуть на природе с комфортом.
Фестиваль завершился дискотекой и праздничным салютом.
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