Уха, шахматы и краски. Как на алтайских озерах прошел масштабный фестиваль

Фестиваль — это событийный туризм, который привлекает людей. На спортивные мероприятия люди приезжают со всей Сибири, в основном из Омска, Новосибирска, Кемерово, Томска. Раньше приходилось задействовать собственные команды, а сейчас в этом нет необходимости — нужно только объявить о событийном мероприятии, команды сами звонят, записываются и играют между собой. У нас ежедневно работают теннисные и шахматные столы, футбольное поле, волейбольная площадка. Июнь был жаркий, к нам приехало на 20% больше туристов, чем в прошлом году. Открылся "Город Мастеров", приехало очень много мастеров со своей продукцией, в том числе и не только из Алтайского края. Жителям Завьяловского района природа подарила уникальные озера. У нас небольшое расстояние между Щелочным, Соленым и пресным озерами. Многие люди приезжают сюда отдохнуть. На сегодняшний день у нас до 4 августа забронированы все номера и нет ни одного свободного места.