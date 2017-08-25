60 млн людей угрожает массовое отравление мышьяком

Мышьяк попадает в грунтовые воды при вымывании из горных пород. Длительное воздействие яда на организм приводит к ряду хронических заболеваний, включая болезни кожи, рак легких и мочевого пузыря, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Допустимая концентрация мышьяка в питьевой воде составляет 10 микрограммов на литр. В грунтовых водах Пакистана его среднее содержание — 50 микрограммов/литр. Ученые убеждены, что причина проблемы заключается в молодости осадочных пород, из которых часть химического вещества еще выщелачивается.

Ситуацию в Пакистане также усугубляет Искусственное орошение. Исследование показало сильную корреляцию между высокими уровнями pH в почве и концентрациями мышьяка, сообщает news.mail со ссылкой на издание "Индикатор".