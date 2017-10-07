Минобороны рассказало об успешных военных действиях России в Сирии

Об уничтожении командного пункта террористов "Исламского государства" и около 80 боевиков близ города Меядин говорится в сообщении официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов. 8 из погибших боевиков оказались выходцами с Северного Кавказа.



В результате ударов в районе Абу-Кемаля оказался уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, которые являлись выходцами из Таджикистана и Ирака. Также ликвидированы семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением, пишут "Известия".

7 октября правительственные войска президента Сирии Башара Асада вошли в западную часть Меядина и взяли под свой контроль бункеры боевиков ИГ.



Неподалеку от Меядина располагался исследовательский центр по созданию боевых дронов ИГ. Однако 12, 13 и 14 сентября во время авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США этот центр был уничтожен. Тогда же коалиция ликвидировала трех высокопоставленных боевиков ИГ.



