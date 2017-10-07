Минобороны рассказало об успешных военных действиях России в Сирии

В Минобороны отчитались о военных действиях в Сирии. По данным ведомства, за последнюю неделю российские ВКС уничтожили несколько десятков боевиков ИГ, среди которых были влиятельные полевые командиры — выходцы с Северного Кавказа, из Таджикистана и Ирака, пишет РБК.
Об уничтожении командного пункта террористов "Исламского государства" и около 80 боевиков близ города Меядин говорится в сообщении официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов. 8 из погибших боевиков оказались выходцами с Северного Кавказа.
В результате ударов в районе Абу-Кемаля оказался уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, которые являлись выходцами из Таджикистана и Ирака. Также ликвидированы семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением, пишут "Известия".
7 октября правительственные войска президента Сирии Башара Асада вошли в западную часть Меядина и взяли под свой контроль бункеры боевиков ИГ.
Неподалеку от Меядина располагался исследовательский центр по созданию боевых дронов ИГ. Однако 12, 13 и 14 сентября во время авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США этот центр был уничтожен. Тогда же коалиция ликвидировала трех высокопоставленных боевиков ИГ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.