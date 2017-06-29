А разговоров-то было: Telegram внесли в реестр Роскомнадзора

Доступ с недавних пор к скандальному мессенджеру Telegram не ограничивается: он внесен в реестр организаторов распространения информации в среду. Соответствующие данные есть на сайте Роскомнадзора.
Ранее глава федеральной службы Александр Жаров заявил, что Роскомнадзор получил от мессенджера требуемые пять ключей шифрования и он "начал работать в правовом поле Российской Федерации". Жаров отметил, что "остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом".
До включения Telegram в список Роскомнадзора Павел Дуров согласился опубликовать запрашиваемые данные и опубликовал на них ссылку. Но при этом Дуров заявил, что раскрывать переписку пользователей и соблюдать "закон Яровой" не будет. Но также от подчеркнул. что в рамках работы с Роскомнадзором Telegram гарантирует тот же уровень сотрудничества, что демонстрируется командой мессенджера в других странах, пишет "Лента.ру".
Роскомнадзор 23 июня призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова представить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае дальнейшего игнорирования Telegram мог быть заблокирован на территории России.
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