А ты ходил с семьей в поход?

Самое главное и ценное, что получит ваш ребенок, – понимание того, что семья – это дружная команда. Очень много этапов похода зависит от слаженных действий всех членов семьи: одному сложно поставить палатку, а всей семьей это получится гораздо быстрее. Вдвоем с папой гораздо веселее разжигать костер и с замиранием сердца ждать, пока приготовится вкуснейшая на свете уха из свежепойманной рыбки. Словом, у маленького человечка появляется своя зона ответственности, а оказанное ему доверие со стороны взрослых порой приносит колоссальные результаты. Поэтому фотографии из семейного похода – must have для каждой семьи.

Походный чек-лист: ничего не забыть!

Тем, кто впервые планирует пеший поход, стоит запастись небольшим списком необходимых в походе вещей:

Палатка. Этот небольшой "загородный дом" станет уютным укрытием для всей вашей семьи на несколько дней. К тому же палатка – приобретение серьезное, которое покупается раз в несколько лет, а то и передается друзьям, детям, родственникам. Словом, к выбору стоит подойти со всей серьезностью. И первое, на что стоит обратить внимание, – это тип палатки. Если речь идет о семейном путешествии, то выбор вполне логично склонится к кемпинговой палатке: она просторна и вместительна, удобна в транспортировке, имеет большой просторный тамбур, в котором легко поместятся и рюкзаки всех членов семьи, и даже походная кухня. Плюс ко всему кемпинговые палатки отличаются внушительной высотой потолков, а пространство важно при путешествиях с детьми: на случай дождя можно их занять веселыми играми, и никому не будет тесно. Рюкзак. Многих родителей волнует вопрос: а нужен ли рюкзак маленьким путешественникам? Здесь стоит отталкиваться от возраста малыша и его физической формы: с 5-6 лет любой ребенок может преодолевать значительные расстояния, а с 8-9 вполне может путешествовать наравне со взрослыми. Правда, рюкзак для ребенка до 10 лет будет чисто номинальным понятием: малыш может положить туда бутылочку воды, любимую игрушку и т. д. А родителям стоит быть готовым к тому, что вес всего туристического снаряжения будет распределен между рюкзаками папы и мамы. Требования к выбору рюкзака – такие же, как и для взрослого: равномерная нагрузка на спину, наличие специальной вентиляции, ремень-фиксатор для поясницы, широкие лямки и общая эргономика рюкзака (отделения, утяжки, дополнительные карманы и отделения и пр.). Спальник. Современный рынок предлагает множество моделей детских спальников. Правда, малыш может предпочесть спать с родителями – в этом случае оптимально подойдут парные состегивающиеся спальники, куда поместятся и родители, и ребенок. Не стоит забывать и о подушках. Что касается температуры комфорта, то здесь все будет зависеть от сезона и местности, куда направляется семья. Если это стандартная вылазка на берег реки, то достаточно спальника с температурой комфорта до +10. Если же речь идет о горном походе, то здесь уже стоит предпочесть спальный мешок с более плотной основой-наполнителем и температурой комфорта -5 градусов.

Разумеется, походный чек-лист не ограничивается этим списком — для комфортного путешествия понадобятся и самонадувающиеся коврики, и посуда, и удобная обувь и одежда, и фонарики, и еще много чего.

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