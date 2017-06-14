А твои дети умеют рыбачить?

Подарите такие же эмоции своим детям! События, проживаемые вместе, приносящие радость и впечатления, сближают членов семьи на все 200%. Не говоря уже о том, что ваш ребенок научится по-новому воспринимать этот мир, больше узнает и пополнит копилку своего жизненного опыта. Да и родители получат возможность выказать всю полноту своей любви к малышу, научить его и укрепить в сознании мысль о том, что семья — это дружная команда.

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Сеть магазинов "Трофей":

ул. Малахова, 119,

пр. Калинина, 30/7,

ул. Короленко, 102,

Сайт: www.trofey.ru

Организатор конкурса: ООО "Трофей-2". Срок проведения: 22.05.17 - 22.06.17 г. Подробная информация об Организаторе и условиях конкурса, а также количестве призов и месте их получения смотрите vk.com