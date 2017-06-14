А твои дети умеют рыбачить?

Когда-то давно, когда деревья были большими, всем нам казалось, что окружающий мир состоит только из солнечных дней, проходящих в бесконечных играх с друзьями. Интерес и неподдельное удивление вызывали и жужжащий майский жук, и отражающиеся в лужах облака, и песочные замки. А сколько радости приносила совместная рыбалка с отцом или дедушкой! Семейные путешествия в горы? Ночевки в палатках? Посиделки у костра и песни под гитару? А уж какие эмоции вызывал первый в жизни самостоятельно пойманный трофей, который вспоминается до сих пор!
Подарите такие же эмоции своим детям! События, проживаемые вместе, приносящие радость и впечатления, сближают членов семьи на все 200%. Не говоря уже о том, что ваш ребенок научится по-новому воспринимать этот мир, больше узнает и пополнит копилку своего жизненного опыта. Да и родители получат возможность выказать всю полноту своей любви к малышу, научить его и укрепить в сознании мысль о том, что семья — это дружная команда.
Сеть магазинов "Трофей" дает возможность вам обучить своих детей азам их первой в жизни рыбалки! Участвуйте в конкурсе репостов на странице компании в VK.COM и выиграйте первоклассную рыболовную снасть!
Сеть магазинов "Трофей":
- ул. Малахова, 119,
- пр. Калинина, 30/7,
- ул. Короленко, 102,
Сайт: www.trofey.ru
Организатор конкурса: ООО "Трофей-2". Срок проведения: 22.05.17 - 22.06.17 г. Подробная информация об Организаторе и условиях конкурса, а также количестве призов и месте их получения смотрите vk.com