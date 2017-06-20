А твои дети умеют ставить палатку?

Между тем ответ достаточно прост: малышу жизненно необходимо свое личное пространство, где он может обустраивать свой собственный мир. А почему бы и не пригласить туда своих родителей? Вот только в маленьком домике всем может оказаться тесновато. И родители вполне могут предложить альтернативу – поставить пусть и временный, но самый настоящий домик для всей семьи, причем в живописном месте, порой за сотни километров от дома. Такой альтернативой станет палатка. Вспомните свое детство: как уютно было ночевать рядом с родителями в вашей семейной, тогда еще брезентовой палатке с одним входом и крошечной "форточкой"! Как радостно было встречать рассвет и петь песни под аккомпанемент папиной гитары у вечернего костра! А сколько эмоций и теплых улыбок до сих пор вызывает лишь воспоминание о запеченной в костре картошке или впервые пойманной рыбке!



Подарите эти эмоции и своему ребенку! Научите его ставить палатку – это наверняка запомнится на всю жизнь! Если же в вашем семейном арсенале нет этого современного и технологичного "загородного жилья", то не упустите возможность выиграть его!

Сеть магазинов "Трофей" проводит конкурс репостов для всех любителей активного отдыха. Участвуйте в нем на странице компании в VK.COM, и выиграйте отличную трехместную палатку! Пусть именно это лето станет новой страницей в истории вашей семьи.

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пр. Калинина, 30/7,

ул. Короленко, 102,

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Организатор конкурса: ООО "Трофей". Сроки проведения: 20.06.17 - 25.06.17 г. Розыгрыш состоится 26 июня 2017 года.

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